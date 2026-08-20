A nivel nacional, el Boletín Epidemiológico encendió las alarmas al confirmar un incremento del 82% en los diagnósticos de sífilis en la población general respecto de la mediana histórica, alcanzando 28.932 casos y notificando a 542 recién nacidos con sífilis congénita. Ante este escenario, la situación en Entre Ríos también refleja una tendencia al alza que preocupa a las autoridades de salud.

La agencia de noticias APFDigital consultó sobre el impacto local de estas cifras al médico infectólogo Francisco Astudilla, quien describió el panorama provincial: "El porcentaje del 82% es acumulado al 2022, cuando tuvimos las cifras más bajas. Con respecto a lo que es la provincia, en 2025, que es el año cerrado, hubo un aumento del 47% con la información de los centros públicos solamente; no contamos con datos del sector privado".

Respecto a las vías de contagio y las particularidades de esta problemática, el especialista aclaró que "de la infección no hablamos de enfermedad, porque es un cuadro que puede cursar asintomático en un gran porcentaje de la población. El 98% de los casos son de transmisión sexual, y el resto corresponde a transmisiones maternofetales, accidentes laborales y misceláneas".

En cuanto al perfil de las personas diagnosticadas, la franja etaria muestra una marcada concentración en la juventud. "En la provincia y en el país es la población más joven, con el rango de 14 a 35 años, y con una mayor concentración en el grupo de 14 a 26 años", detalló el epidemiólogo.

Frente a versiones sobre un posible desabastecimiento de insumos de protección en los centros asistenciales, Astudilla llevó tranquilidad a la comunidad: "No, hace alrededor de 6 meses que se normalizó. Hemos reiterado desde el programa que pueden solicitar libremente en los centros asistenciales y se les garantizará".

Asimismo, al abordar las nuevas conductas sexuales entre las juventudes y la popularización de prácticas sin protección conocidas informalmente como mantener relaciones "a peluche", el especialista enfatizó que la solución no pasa únicamente por señalar una sola causa o hábito.

"Hay un gran error en creer que la culpa es solo de las relaciones 'a peluche'. Desde hace unos años existe un concepto llamado prevención combinada, que pone en el mismo nivel de jerarquía al uso del preservativo, los testeos, la consejería, la anticoncepción, la educación sexual, la profilaxis medicamentosa (PrEP y PEP) y el tratamiento oportuno. Como esta estrategia se desconoce, al abandonar el preservativo se evidencia este aumento, impulsado en gran medida por la falta de acceso a la información. Por eso hay que exigir capacitaciones —que ya estamos realizando desde el programa— y consultar de forma precoz", profundizó Astudilla.

En relación con las herramientas de prevención farmacológica, el profesional explicó en qué consiste una de las más eficaces: "La PrEP es una estrategia de Profilaxis Preexposición para determinados colectivos que tienen mayor riesgo de exposición a VIH, sífilis y gonorrea. Es el uso de medicación para prevenir la adquisición de estas infecciones. Generalmente debe ser administrada por profesionales y de manera específica, pero es de las pocas prevenciones y estrategias en medicina que han reducido al 99% las nuevas infecciones".

Por último, para quienes hayan mantenido conductas de riesgo o deseen sacarse dudas mediante un control de rutina, se recordó que existen puntos gratuitos de atención voluntaria: "Hay testeos voluntarios de lunes a viernes en el Laboratorio de Epidemiología y los días martes en el Hospital de la Baxada", concluyó el especialista.

Fuente: APFDigital