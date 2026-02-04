Las condiciones meteorológicas adversas, marcadas por altas temperaturas mantienen vigente una alerta extrema por riesgo de incendios en la región. En ese contexto, durante la jornada de ayer se registraron varios focos ígneos que demandaron la intervención de los Bomberos Voluntarios.

El primer episodio se produjo alrededor de las 11.15 horas de la mañana, cuando se declaró un incendio de banquina sobre la Autovía Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 53. Hasta el lugar acudió el móvil 26 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú, que logró controlar la situación y evitar la propagación del fuego.

Ya por la tarde, se multiplicaron las asistencias. A las 17 horas se intervino en un incendio de campo en Camino Palavecino, donde trabajó el móvil 29. Minutos después, se registró otro foco en Boulevard De María y La Rioja, en el barrio Supichini, lo que obligó al despliegue de los móviles 37 y 26.

Debido a la magnitud del incendio en Camino Palavecino, el operativo debió reforzarse. Se sumó nuevamente el móvil 26 y, tras varias horas de trabajo frente a la Estancia Malabrigo, las tareas finalizaron con un saldo de aproximadamente 60 hectáreas afectadas. Para el combate del fuego se utilizaron dos líneas de una pulgada, herramientas de mano y una motobomba.

Además, colaboraron en el operativo dos móviles de Bomberos Voluntarios de Larroque y uno de Urdinarrain, destacando el trabajo conjunto entre cuarteles. Finalizadas las tareas, los móviles retornaron a sus bases para la limpieza y reorganización del material.

Desde los cuerpos de emergencia reiteran el pedido a la población de extremar los cuidados, evitar cualquier tipo de quema y denunciar de inmediato columnas de humo, ya que las condiciones actuales favorecen una rápida propagación del fuego.