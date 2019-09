Alerta por nuevos casos de sarampión: En Gualeguaychú garantizan las dosis

En diálogo con ElDía, la enfermera Verónica García recordó que el sarampión es una enfermedad infecciosa causada por un virus. Se caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo (exantema) así como fiebre y un estado general debilitado.

El periodo de incubación del sarampión usualmente dura de 4 a 12 días, durante los cuales no hay síntomas.

Las personas infectadas pueden contagiar desde la aparición de los síntomas hasta los 3 a 5 días después de la aparición del sarpullido. El diagnostico se hace por el cuadro clínico y la detección de anticuerpos en sangre.

Uno de los puntos a tener en cuenta por padres y madres es que el primer síntoma es la aparición de fiebre alta durante por lo menos tres días, tos, conjuntivitis y manchas que aparecen dentro de la boca. Otro síntoma es la erupción cutánea rojiza que desaparece al presionar con el dedo.

En cuanto a la prevención, la enfermera consultada indicó que en “nuestro país la vacuna triple viral es gratuita y está incluida en el calendario nacional de vacunación y esto salva vidas”.

"No hay razón para dudar"

En tanto, Roberto Debbag, de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, dijo que los ‘padres antivacunas’ ponen en riesgo a sus hijos y al resto de la población.

Ante los tres casos de sarampión dados a conocer por la Secretaría de Salud de la Nación en niñas que no estaban inmunizadas, el médico infectólogo Roberto Debbag (MN: 60253) dijo que "no hay razón para dudar de la protección de las vacunas".

Debbag, también es integrante de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica. Aclaró que los tres casos confirmados en Buenos Aires abarcaron a un niño de 11 meses, a quien aún no le correspondía estar vacunado, pero que contrajo el virus que está circulando; y a dos niños españoles que estuvieron en el país.

"Los dos niños españoles viajaron a Argentina y volvieron a España en un avión donde había 47 adolescentes argentinos que iban a Londres y al regresar están siendo controlados. Estos niños españoles tenían edad de vacunación y no habían sido vacunados", advirtió.

El especialista recordó que en países de Europa, en Estados Unidos y Canadá, hay familias que deciden no vacunar a sus niños, pero cuando viajan pueden trasladar el virus. Afortunadamente, Debbag destacó que "en Argentina como es alta la tasa de cobertura son casos esporádicos y no se producen brotes epidémicos, sino aislados en niños donde por la edad aún no fueron vacunados o en otros grupos donde están vacunados pero que se controla la población".

En cuanto al movimiento antivacunas, el especialista recordó que "la ley argentina actual toma la vacunación como un bien público y una política pública, y por ello los padres que deciden no vacunar a sus niños los ponen en riesgo a ellos y al resto de la población". "La reglamentación va a sancionar a los padres que deciden no vacunar a sus niños", enfatizó.

"Es una enfermedad que puede ser prevenida por vacunas, que tienen una alta eficacia y son vacunas seguras. No hay razón para dudar de la protección de estas vacunas", concluyó en declaraciones a Cadena 3.

Los casos detectados

La Secretaría de Gobierno de Salud recibió la notificación de la confirmación de tres casos de sarampión en dos niñas de 11 meses y otra niña de 3 años, sin vínculo epidemiológico comprobable a la fecha entre ellos. Ninguna de ellas estaba vacunada contra la enfermedad con la vacuna triple viral.

Caso 1: niña de 11 meses, residente en CABA, que presentó exantema el 04/09/2019. A la fecha presenta buena evolución y continúa en seguimiento ambulatorio.

Caso 2: niña de 11 meses, residente en Región V de Provincia de Buenos Aires, sin antecedente de vacunación, que presentó exantema el 10/09/2019. A la fecha presenta buena evolución y continúa en seguimiento ambulatorio.

Caso 3: niña de 3 años, residente en CABA, sin antecedente de vacunación. La niña presenta buena evolución.

Recomendaciones

Verificar y completar esquema de vacunación de acuerdo a la edad: De 12 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos una dosis de vacuna triple viral (sarampión-rubéola-paperas)

* Mayores de 5 años y adultos: deben acreditar dos dosis de vacuna con doble o triple viral después del primer año de vida.

* Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se consideran inmunes.

Residentes en Argentina que viajen al exterior: Verificar contar con esquema de vacunación contra el sarampión completo para la edad según Calendario

Nacional de Vacunación (vacuna doble o triple viral). De no contar con las 2 dosis recomendadas, la vacuna debe ser aplicada como mínimo 15 días antes del viaje.

*Los niños de 6 a 11 meses que viajen a áreas de circulación viral activa, deben recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta dosis no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación. Se administrarán las dosis correspondientes al Calendario Nacional de Vacunación al año de vida y al ingreso escolar.

*En casos de niños menores de 6 meses de vida, se sugiere aplazar y/o reprogramar el viaje puesto que en ellos la vacuna triple viral está contraindicada.