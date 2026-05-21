La Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General informa a la comunidad que el Servicio Meteorológico Nacional pronostica bajas temperaturas para el departamento Gualeguaychú, por lo que se recuerdan una serie de recomendaciones para prevenir complicaciones en la salud y evitar situaciones de riesgo en los hogares.

Este nivel de alerta implica un efecto leve a moderado en la salud, pero puede representar un riesgo mayor para los grupos más vulnerables, entre ellos niños, personas mayores de 65 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Frente a estas condiciones climáticas, se recomienda evitar la exposición prolongada al frío en exteriores. En caso de tener que salir, es importante abrigarse con varias capas de ropa liviana, cubrir cabeza, cuello, manos y pies, y evitar permanecer quieto durante mucho tiempo al aire libre.

También se aconseja generar calor corporal mediante el movimiento, como caminar, levantarse y sentarse o mover las extremidades. En los hogares, es fundamental mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y con ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Además, se recuerda no utilizar hornallas ni hornos para calefaccionar, revisar el buen funcionamiento de estufas y calefactores, y evitar dormir con braseros o artefactos a combustión encendidos en ambientes cerrados.

Se recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, tomar abundante líquido, no consumir bebidas alcohólicas para entrar en calor y no fumar en ambientes cerrados.

Ante la aparición de síntomas o afecciones relacionadas con el frío, se debe evitar la automedicación y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano. En el caso de personas que cuentan con medicación recetada, se recomienda mantener actualizado el plan de acción indicado por el profesional de salud.

Desde la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General se solicita extremar las medidas de prevención y circular con precaución, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas suelen ser más bajas. También se pide prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores y personas con enfermedades crónicas.