En el marco del inicio de la temporada de arbovirus 2025-2026, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de su Boletín Epidemiológico N°797, detalló la situación de Entre Ríos frente al avance del dengue y otras enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. Hasta la séptima semana de 2026, la provincia ha reportado un total de 252 casos notificados, de los cuales 3 ya han sido confirmados por laboratorio.

A diferencia de otras jurisdicciones que ya registran casos autóctonos (como Formosa o Buenos Aires), los tres casos confirmados en Entre Ríos son considerados importados, es decir, con antecedentes de viaje al exterior: Cuba, Brasil y República Dominicana.

La detección del serotipo DENV-3 genera una atención especial en las autoridades sanitarias locales, ya que la introducción de nuevas variantes en una población que mayoritariamente ha tenido contacto con DENV-1 o DENV-2 puede aumentar el riesgo de cuadros clínicos más complejos.



El informe detalla que, además de los 3 casos confirmados, Entre Ríos cuenta con: 238 casos descartados (con laboratorio negativo), ocho sospechosos que aún permanecen en estudio sin una conclusión diagnóstica final y un probable adicional con antecedente de viaje que está bajo análisis.

En cuanto a otros virus, la provincia estudió 33 casos sospechosos de Fiebre Chikungunya y ocho de Fiebre de Oropouche, todos con resultados negativos hasta la fecha, lo que marca una diferencia respecto a Brasil y Bolivia, donde estos eventos muestran un aumento preocupante.



A nivel país, Argentina se encuentra actualmente en lo que los expertos denominan "Escenario 1" (menos de 20 mil casos), caracterizado por una baja circulación viral y brotes limitados. Sin embargo, el boletín advierte que el 70% de los casos confirmados en Argentina son viajeros, lo que convierte a las provincias limítrofes y con alto tránsito —como Entre Ríos— en zonas críticas para la vigilancia.

"Persiste la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de ingreso de nuevos serotipos a partir de casos importados", advierte el documento oficial.



Ante la presencia de síntomas como fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolor muscular o de articulaciones, se recomienda a los entrerrianos no automedicarse y consultar de inmediato al centro de salud más cercano, especialmente si han regresado recientemente de viaje por países de la región o Centroamérica.

Fuente: APFDigital