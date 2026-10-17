Emiliano Dibu Martínez encendió las luces de alerta en el duelo entre Everton y Chelsea por la Premier Legue. El arquero argentino quedó tendido en el suelo del Hill Dickinson Stadium a los 65 minutos de partido tras chocar con un rival cuando salió a despejar un balón. El campeón del mundo en Qatar 2022 fue atendido de inmediato, lo inmovilizaron y lo retiraron de la cancha ocho minutos más tarde. Cuando era trasladado en la camilla, levantó un brazo para transmitir tranquilidad.

La acción se desarrolló cuando el partido iba 1-0 a favor del combinado de Martínez, quien ya había tenido tres intervenciones destacadas en el juego correspondiente a la 7ª fecha de la Premier League. El tiro libre de zurda de Kiernan Dewsbury-Hall cayó sobre el área de los Blues, el argentino salió a despejar y en la acción golpeó su cabeza contra la del defensor Jarrad Branthwaite.

El entrenador Xabi Alonso, con la victoria consumada, confirmó que el futbolista albiceleste fue trasladado a un centro médico para realizarle estudios. “Por lo que sé, salió del estadio consciente. Ahora mismo está en el hospital haciéndose unas pruebas por precaución. Pero esto es lo que sé hasta ahora”

Hasta el momento, Chelsea no emitió un comunicado para dar detalles sobre su parte médico. Las imágenes mostraron que le suministraron oxígeno y que lo retiraron inmovilizado, aunque son acciones que suelen realizarse por protocolo en la liga inglesa.

La cuenta oficial de los Blues solamente informó la modificación que realizó el equipo. “Martínez no puede seguir jugando debido a una lesión y es sustituido por Penders, que debuta en la Premier League”, detallaron sobre el ingreso del guardametas belga Mike Penders de 21 años.

Aunque tras esta acción el partido quedó algo desvirtuado, los dirigidos por Xabi Alonso lograron liquidar el pleito a los 90 minutos del partido. Tras un tiro libre que generó una serie de rebotes dentro del área, el balón quedó en los pies del portugués Pedro Neto, quien nuevamente no perdonó e infló la red para decretar el 2-0 definitivo.

Una vez finalizado el pleito, Pedro Neto dialogó con TNT Sports y aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al argentino. “Es una pena lo de Emi, pero le deseamos lo mejor. Esta victoria es para él”.

Antes de la lesión, Dibu Martínez era una de las figuras del Chelsea en el primer tiempo ante Everton. El arquero argentino intervino en varias ocasiones para sostener el 0-0 en el Hill Dickinson Stadium. A los 26 minutos, el arquero tuvo su primera gran prueba ante un cabezazo que fue al centro de su arco. El remate no lo obligó a una volada, pero exigía firmeza para evitar un rebote dentro del área. Dibu aseguró la pelota y desactivó una jugada que Everton había generado desde un envío aéreo mediante un cabezazo de Thierno Barry.

La atajada más exigente llegó tres minutos después. El ex Manchester City Jack Grealish sacó un disparo que buscaba pasar por arriba del arquero, pero Martínez alcanzó a desviar la pelota por encima del travesaño. Everton ganó un córner y mantuvo la presión sobre Chelsea.

El argentino también respondió a los 37 minutos, cuando Barry recibió dentro del área y definió con una media vuelta. El remate salió bajo y algo mordido, aunque iba hacia el arco. Martínez se lanzó y controló la pelota abajo, otra vez sin dejar una segunda oportunidad para los atacantes locales.

Las intervenciones del campeón del mundo resultaron determinantes en una primera parte pareja, con Everton más insistente cerca del final. Chelsea, por su parte, tuvo una ocasión en el área rival con un disparo de Moisés Caicedo que se estrelló en el travesaño.

Con este resultado, Chelsea, que fue el encargado de abrir la séptima jornada de la Premier League, se asentó en la tercera posición de la tabla de posiciones con 13 unidades (al igual que Brighton), cinco menos que el líder Manchester City (más tarde recibe al Ipswich). Everton, por su parte, dejó pasar una excelente oportunidad para seguir prendido en la pelea y cayó al sexto lugar con 10 puntos. Valentín Barco estuvo en el banco de suplentes del equipo visitante y no tuvo minutos.

Tanto los Blues como la selección argentina estarán atentos a la evolución de Emiliano Martínez. El próximo compromiso del conjunto de Londres será el 24 de octubre, cuando reciban en Stamford Bridge al Tottenham. La Albiceleste, en cambio, tendrá acción en la Fecha FIFA de noviembre: el 13 recibirá a Uruguay en Buenos Aires y el 17 chocará ante Costa Rica en Córdoba.