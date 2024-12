Según testimonios de vecinos de la ciudad, a partir del martes comenzaron a recibir llamadas vía WhatsApp que aparece con el logo de Mercado Libre.

Cuando se atiende el llamado, que viene con la característica 351, perteneciente a la ciudad de Córdoba, se alerta al usuario de que hay un pedido sin retirar a su nombre.

El objetivo de esta maniobra es obtener los datos necesarios para luego hackear tanto celulares como tarjetas de créditos o billeteras virtuales.

El modus operandi consiste en mandar un link para que el usuario revalide los datos y, de esta manera que queden en manos de los estafadores.

Las autoridades aconsejan no atender estos llamados, cortar de manera inmediata, no brindar ningún dato y, lo más importante, no hacer clik en ningún link.