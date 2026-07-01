Alerta por frío extremo: a cuánto llegarán las temperaturas este jueves en Gualeguaychú
El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarillo por bajas temperaturas en la provincia. Los departamentos que se verán afectados por el frío intenso son: Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Gualeguay y Victoria.
Es así que recomiendan a la población evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores y extremar las precauciones en grupos de riesgo ante afecciones respiratorias.
Para este jueves en Gualeguaychú, las temperaturas mínimas pronosticadas oscilarán en valores cercanos a los 1 y 3 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Si bien se esperan nubosidades en el comienzo del día, conforme pasen las horas se dará lugar a un cielo despejado, que se mantendrá soleado durante el resto de la jornada.
Hacia el mediodía, las máximas anunciadas difícilmente llegarán a los 10 grados, conformando un jueves de temperaturas marcadamente invernales.