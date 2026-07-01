El Servicio Meteorológico Nacional informó que rige un alerta amarillo por bajas temperaturas en la provincia. Los departamentos que se verán afectados por el frío intenso son: Feliciano, Federación, Federal, Concordia, San Salvador, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Ibicuy, Gualeguay y Victoria.

Es así que recomiendan a la población evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores y extremar las precauciones en grupos de riesgo ante afecciones respiratorias.

Para este jueves en Gualeguaychú, las temperaturas mínimas pronosticadas oscilarán en valores cercanos a los 1 y 3 grados durante la madrugada y primeras horas de la mañana. Si bien se esperan nubosidades en el comienzo del día, conforme pasen las horas se dará lugar a un cielo despejado, que se mantendrá soleado durante el resto de la jornada.

Hacia el mediodía, las máximas anunciadas difícilmente llegarán a los 10 grados, conformando un jueves de temperaturas marcadamente invernales.