Año a año en la ciudad y buena parte del país, una vez que inicia mayo empiezan los resfriados, gripes y demás virus que obligan a todos a ir con un paquete de pañuelitos en el bolsillo. Para dar cuenta de cómo está la situación sanitaria en estos momentos Ahora ElDía conversó con el Dr. Federico Gini Cambaceres, neumonólogo Infantil.

El especialista contextualizó que “todos los años se produce un aumento en la demanda en consultorios, guardias e internación desde fines de abril y hasta mediados de Julio. No hay una fecha fija de inicio y fin de este fenómeno, sino que varía de año a año, de acuerdo a conductas humanas, implementación de políticas de salud, fenómenos meteorológicos y factores sociales”.

En este sentido, precisó que “el inicio de clases y la llegada del otoño aumenta la trasmisión de enfermedades como la bronquiolitis, la gripe (virus influenza), las neumonías y bronquitis. Esto lleva a una mayor demanda de la atención médica, de necesidad de cuidados de enfermería y uso de laboratorio, radiografía, gasto en medicación, kinesiología y otros servicios complementarios”.

Los motivos son “la mayor interacción, el acortamiento de las distancias, la actividad en espacios cerrados y más niños en el mismo ambiente facilitan el contagio de virus y bacterias entre los pequeños y de estos a los hermanos, padres y abuelos”.

Es por ello, que “el receso escolar de invierno (2 semanas de vacaciones) corta con esta escalada ascendente y por eso, desde mediados de julio se interrumpe y baja el contagio de infecciones respiratorias en niños y luego en adultos. El periodo de contagio del virus influenza es de 7 días. Las vacaciones de invierno duran 2 semanas, para tomar 2 periodos de contagios y, al estar todos los niños en casa, se recuperan y vuelven a clases todos curados, lo que permite cortar esa cadena y circulo vicioso de contagios expansivos. Lo podemos entender como un aislamiento social preventivo escolar”.

Sobre el panorama hasta estos primeros días de mayo, Gini Cambaceres afirmó que “este año hay poca consulta e internación hasta el momento de infecciones respiratorias, con una campaña de vacuna antigripal que inicio de manera precoz (11 de marzo) por la gran afectación que tuvo el hemisferio norte con la gripe por virus influenza H3N2. Hay poco rescate de virus de la bronquiolitis y casi nada de Covid”.

“Sí hubo muchos casos de infección por Bordetella Pertusis que provoca el coqueluche o tos convulsa en niños pequeños y cuadros persistentes de Tos y neumonía atípica en adultos, pero de manejo ambulatorio”, detalló.

Cómo prevenir, los síntomas a tener en cuenta y la población de riesgo

Consultado acerca de las medidas que se pueden tomar por parte de la población para intentar no enfermarse, Gini Cambaceres explicó que “la prevención de las infecciones es importante y existen medidas generales y específicas. Entre las generales está el auto aislamiento, es decir que el niño enfermo no vaya a clases para evitar contagiar. La limpieza diaria de los lugares de estudio y recreación, con especial atención a las superficies de uso común y general; la buena ventilación; la calefacción con sistemas que no generen combustión interna; el lavado de manos; el uso de pañuelos descartables y cubrirse al toser o estornudar son medidas personales que aportan al bien común al retrasar y disminuir los contagios”.

Y, entre las medidas específicas marcó que “están las vacunas de calendario que incluyen muchos microorganismos que provocan enfermedades respiratorias como neumococo, haemophilus influenzae, coqueluche, gripe en menores de 2 años, difteria y sarampión. La vacuna para el virus de la bronquiolitis que se aplica a las mujeres embarazadas para que el bebé tenga buen nivel de anticuerpos los primeros 6 meses de vida. También está la vacuna del covid, la vacuna ampliada para el neumococo, la vacuna para adultos contra el virus de la bronquiolitis y la antigripal para personas de 2 y a 65 años con enfermedades crónicas que protegen contra infecciones respiratorias y especialmente cuadros graves que requiere internación, y para mayores de 65 años”.

Asimismo, contó que “hay un anticuerpo monoclonal contra el virus de la bronquiolitis que se aplica a los niños nacidos muy prematuros, con enfermedad pulmonar secuela de esa prematurez (displasia broncopulmonar) o con enfermedad del corazón (cardiopatía congénita) que reduce en gran medida la posibilidad de enfermar o de presentar complicaciones y requerir internación. Se llama Nirsevimab (Beyfortus), pero no es una vacuna que fortalezca las defensas, sino que se administra el anticuerpo que lo protege de manera pasiva”.

Por otra parte, consideró también que es muy importante “la consulta precoz cuando la madre nota que el niño no está bien, que no come y juega como siempre. Todas las infecciones respiratorias bajas como bronquiolitis y neumonía empiezan como un catarro común, si a los dos días no hay una mejoría, o incluso nota que empeora, es mejor no esperar. La respiración agitada y dificultosa y la fiebre alta persistente son dos síntomas importantes como alarma, además del decaimiento en el juego y el poco apetito”.

Ante esta situación, “en general se requieren medidas de sostén y acompañamiento como bajar la fiebre, mantener la alimentación, buena hidratación. Pero a veces, necesitan medicación antibiótica, broncodilatadores, corticoides o internación para administrar oxígeno los días de mayor dificultad”, comentó el neumonólogo infantil.

Respecto al aislamiento individual de cada niño enfermo, “está implícito en la indicación de reposo, que se extiende desde el momento de la sospecha de infección respiratoria hasta el alta luego de la mejoría general y tener 2 días completos sin fiebre. Lo más usual en bronquiolitis y neumonía son 7 días”, detalló.

El especialista precisó que “la población que tiene mayor riesgo de enfermar, internarse o complicarse son los niños pequeños (menores de 5 años, con especial atención en menores de 1 año y sobre todo los primeros 3 meses), las personas mayores de 65 años y las personas con enfermedades que afectan su capacidad de manejo adecuado de secreciones/neurológicos, (cardiopatía y enfermedad pulmonar crónica) o de las defensas y el estado general de salud (diabetes, insuficiencia renal, inmunosupresión por trasplante , HIV, etc.). Por eso, esas personas están incluidas en vacunaciones especiales como gripe, neumonía ampliada y Covid”.

Finalmente, el médico alertó que “es importante vacunar a todos los menores de 2 años para la gripe ya que hemos notado, en el consultorio de infecciones respiratorias que funciona en la Guardia de Pediatría del hospital, que muchos no tienen el esquema de vacuna antigripal completa. También concurrir a los controles de salud, prolongar la lactancia materna por lo menos hasta los 6 meses de vida (si es más, mejor) y administrar hierro y vitaminas de los 6 a 12 meses de vida (o antes si tiene indicación del pediatra)”.