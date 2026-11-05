El tiempo estable y las temperaturas agradables tienen las horas contadas en Gualeguaychú. Tras una jornada de calor moderado con máximas que alcanzaron los 27 °C, las condiciones comenzarán a deteriorarse progresivamente desde la tarde del viernes con la llegada de precipitaciones y un posterior bajón en los termómetros.

La probabilidad de lluvias aisladas aumentará fuertemente hacia la noche del viernes y la madrugada del sábado. Este sistema de inestabilidad ingresará acompañado por fuertes ráfagas de viento del sector sur que podrían alcanzar los 59 km/h, lo que provocará un brusco recambio del aire. Debido a este fenómeno, para el fin de semana se espera una caída drástica de las marcas térmicas, con mínimas que se ubicarán en torno a los 9 °C y máximas que no superarán los 19 °C.

Inestabilidad moderada para el centro y norte provincial

En el resto del territorio entrerriano —incluidas ciudades como Paraná, Concordia, La Paz y Concepción del Uruguay— el impacto del frente frío será más moderado. Se prevén tormentas aisladas con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40% durante la noche del viernes, acompañadas por ráfagas del sudoeste y un ambiente cálido previo con picos de 28 °C antes del enfriamiento generalizado.