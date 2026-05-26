El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé niebla y neblinas para este martes en la ciudad. Además, el frío retrocederá un poco durante esta semana, con máximas para hoy de 18 grados.

“El área será afectada por bancos de niebla y neblinas persistentes que provocarán una reducción significativa de visibilidad”, indicó el SMN.

La neblina se disiparía duranta la mañana y daría paso a una tarde seminublada.

Así estará el tiempo este martes



En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 9 grados y la máxima de 19 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con nieblas y cielo algo nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 9 grados y máxima de 19 grados. En estas ciudades también se anuncian nieblas y una tarde con algunas nubes.

En Gualeguay, Concepción del Uruguay y Colón por último, se aguardan nieblas y cielo parcialmente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 7 grados y una máxima de 18 grados.