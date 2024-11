La Dirección de Tránsito advirtió a la comunidad de Gualeguaychú sobre una nueva modalidad de estafa que involucra falsas notificaciones de multas por mal estacionamiento, las cuales incluyen un código QR para el supuesto pago de las mismas.

Desde el Área se recordó que las actas de infracción se realizan exclusivamente bajo los procedimientos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Estos procedimientos son claros y transparentes:

1. Constatación de la infracción: El personal de la Dirección de Tránsito acude al lugar tras una denuncia u oficio y verifica la contravención.

2. Emisión del acta: Se elabora un acta administrativa que se deja en el parabrisas del vehículo. Si el propietario o poseedor del vehículo se encuentra presente, se le entrega una copia en mano.

3. Retención preventiva: En los casos en que el vehículo obstaculice una rampa para personas con discapacidad o un garaje debidamente señalizado, el mismo es retenido preventivamente conforme al artículo 72 de la ley mencionada y queda a disposición del Juzgado de Faltas.

El juzgamiento de las infracciones está a cargo del Juez de Faltas Municipal, quien determina las sanciones correspondientes.

Ante la proliferación de estos intentos de estafa, se insta a la ciudadanía a desconfiar de cualquier notificación que no cumpla con los procedimientos detallados y a no efectuar pagos mediante códigos QR no oficiales. Para consultas o denuncias, está disponible el teléfono 3446-437001 durante las 24 horas.