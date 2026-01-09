El SMN emitió un alerta amarillo por tormentas fuertes para Gualguaychú. Se espera que las precipitaciones con mayor intensidad se den por la tarde y la noche de este viernes.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

¿Hasta cuándo llueve?

Se espera que las precipitaciones se extiendan hasta la tarde del sábado, con menor intensidad que este viernes.

El tiempo en Entre Ríos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- renovó el alerta por tormentas en Entre Ríos para este viernes 9 de enero. La advertencia es amarilla en todo el territorio y específicamente naranja en Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador.

Se prevén lluvias y tormentas intensas fundamentalmente entre la mañana y la tarde de hoy. A partir de la noche se esperan precipitaciones más débiles. En tanto, el mal tiempo continuaría este sábado, con elevada nubosidad y menor probabilidad de inestabilidades. Para el domingo ya no hay anuncio de lluvias.

Las temperaturas bajaron considerablemente este viernes. La máxima anunciada rondará entre los 22 y 23 grados. En tanto, para este sábado se prevé un aumento gradual de las térmicas, con máximas de 25 y 26 grados. Para el domingo se esperan que vuelvan los 30 grados.





