El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que habrá tres días inestables en toda la provincia, de los cuales rigen dos alertas: para este martes y para el jueves. Habrá lluvias y tormentas intermitentes, con alerta en distintos horarios.

El sistema frontal provocará precipitaciones, fundamentalmente el jueves. Se indican también vientos que rotarán al sector sur, situación que provocará un descenso de temperaturas para el viernes y el fin de semana.

En Gualeguaychú, este martes se esperan lluvias hacia la tarde noche, el miércoles la probabilidad baja, pero la temperatura sube hasta los 26 grados. En tanto, el jueves, vuelven las tormentas desde la madrugada y descenderá la máxima a 20 grados.