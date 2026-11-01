Este domingo comenzó con el cielo mayormente nublado y temperaturas en torno a los 20 grados en la ciudad. Se espera que estas condiciones cálidas y de nubosidad persistan durante la jornada y alcancen máximas de hasta 25 grados al mediodía. Tanto al mediodía como a la tarde se espera que asome el sol por momentos.

En tanto, en las últimas horas del sábado, el Servicio Meteorológico Nacional extendió el alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos para este domingo por la noche. Los 12 departamentos incluidos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Colón, Uruguay y Tala.

Sin embargo, otros indicadores meteorológicos prevén la llegada de lluvias aisladas para este lunes al mediodía, sin descartar que el sol continúe asomando por momentos. Las condiciones irían desmejorando y las temperaturas seguirían en ascenso, ya que para el lunes se prevé un clima pesado, con máximas de hasta 27 grados y cielo parcialmente nublado.

Para el martes, se espera que las precipitaciones lleguen a Gualeguaychú y alrededores en torno al mediodía y se extiendan hasta la tarde.