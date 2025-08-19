El Servicio Meteorológico Nacional –SMN– emitió alertas por lluvias y tormentas en Entre Ríos. Las inestabilidades llegarán este lunes de tarde y noche en 7 departamentos del oeste: Paraná, La Paz, Diamante, Villaguay, Nogoyá, Victoria y Gualeguay. Este martes se extiende a toda la provincia.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Prevén vientos de hasta 59 Km/h.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Cuándo se larga en Gualeguaychú

Este lunes se esperan lluvias aisladas en la ciudad durante la mañana y la tarde, mientras que en horas de la noche se aguardan tormentas aisladas.

Mientras que el martes, durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas fuertes, con ráfagas de viento de 50 km/h.

Finalmente, las lluvias cesarían por completo el miércoles por la tarde, y luego camino al fin de semana se aguardan días soleados.