"NO HUBO NINGÚN RIESGO", AFIRMARON
Alerta por una falsa granada: la Policía debió actuar ante la aparición de un objeto que causó temor entre los vecinos
La Policía debió intervenir en un extraño episodio ocurrido en un domicilio de la calle 25 de mayo, entre Mitre y Camila Nievas.
Los agentes acudieron al lugar debido al hallazgo de un objeto de apariencia antigua que se asemejaba a una granada.
“Se trató de un objeto que por su morfología hacía suponer que podía tratarse de a una granada de mano, pero después de una inspección detallada, Bomberos Zapadores de Concordia confirmó que no era un artefacto explosivo. El objeto era de metal inerte, esférico y sin ningún tipo de vinculación a artefacto explosivo, pudiéndose tratar de un objeto de decoración antiguo”, aclararon.
Y afirmaron que “no hubo ningún riesgo para la comunidad”.
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