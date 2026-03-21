La inestabilidad en Entre Ríos suma un nuevo componente de riesgo para las próximas horas. Además de las tormentas registradas durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos intensos que afectará a todo el territorio provincial durante el resto del sábado y la jornada del domingo.

Según supo AHORA, el fenómeno estará marcado por el ingreso de vientos provenientes del sudoeste. Se estiman velocidades constantes de entre 35 y 50 km/h, pero el dato más preocupante para la zona urbana son las ráfagas, que podrían alcanzar los 70 km/h.

Detalles del Alerta Amarillo

El reporte oficial advierte que la combinación de suelos saturados por las recientes lluvias y la intensidad del viento aumenta el riesgo de caída de ramas, árboles y postes. Los puntos centrales del alerta son:

Vientos del sudoeste: con ráfagas de hasta 70 km/h .

con ráfagas de hasta . Tormentas remanentes: lluvias de variada intensidad con abundante caída de agua en cortos períodos.

lluvias de variada intensidad con abundante caída de agua en cortos períodos. Actividad eléctrica: se prevé que las celdas de tormenta mantengan descargas frecuentes.

se prevé que las celdas de tormenta mantengan descargas frecuentes. Acumulados: se esperan entre 40 y 70 mm adicionales en algunas zonas de la provincia.

Ante este panorama, desde Protección Civil de la Municipalidad de Paraná solicitaron a los vecinos evitar dejar objetos sueltos en balcones o terrazas y circular con extrema precaución ante la posible presencia de cables caídos o ramas en la vía pública, tras el trágico antecedente del joven motociclista fallecido esta madrugada.