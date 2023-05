Se prevé que la semana en Entre Ríos arranque con inestabilidad, según pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe este domingo por la tarde.



La capital provincial, Victoria y Diamante tendrán una temperatura similar al domingo. La mínima se estancará en 15 grados, mientras que la máxima durante la tarde no superaría los 24 grados. También se esperan vientos del este, suroeste y noroeste en diferentes momentos del día.



Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy, por otro lado, esperarían lluvias aisladas que no serían de gran intensidad, según lo informado por el SMN. Las probabilidades de que se cumpla el pronóstico rondaría un tope del 40%. Las temperaturas llegarían hasta los 23º C.



Para Concordia, La Paz, Federación y Federal se espera un clima similar. Por la mañana habría cielo parcialmente nublado, mientras que a la tarde se avecinarían las lloviznas. Para la noche, la intensidad podría llegar a subir, con probabilidades de que se ocasionen algunos chaparrones.

Ascenso de temperatura para el próximo fin de semana

Además de ello, se prevé que a medida que avancen los días, la humedad produzca que aumente la temperatura, donde la mayoría de los departamentos entrerrianos alcanzarían entre los 30 y 31 grados para el sábado.



¿Qué pasará en el resto de la provincia?



El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta noche un alerta amarilla por lluvias para las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.



Según el SMN, la alerta amarilla por lluvias para el centro-oeste de Santa Fe comprende, desde esta noche hasta la tarde del mañana lunes, a las localidades de Nueve de Julio, San Cristóbal y San Justo.



Para Jujuy, la alerta rige para esta noche y el lunes por la mañana en las localidades de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, zona baja de Doctor Manuel Belgrano y zona baja de Tilcara.



Lo propio es indicado para Santiago del Estero, que alcanza a las localidades de Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua. Robles, San Martín y Silípica



En Salta, la alerta amarilla es para esta noche e incluye a las localidades de Anta, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.



Además, Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zona baja de Chicoana, zona baja de La Caldera, zona baja de Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

En Tucumán, la alerta por lluvias también es para esta noche y comprende a Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena y zonas bajas de Chicligasta.



También están alcanzadas las zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico -y zonas bajas de Tafí Viejo, agregó el SMN.



En el caso de Catamarca, la alerta por lluvias comprende a Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y Zona serrana de Pomán.



En tanto, el SMN reportó que las localidades incluidas por la alerta amarilla de lluvias en La Rioja son Arauco, Capital, Castro Barros y Sanagasta.



La alerta del organismo nacional también abarca a zonas del norte de Córdoba, como Ischilín, Río Seco, Sobremonte y Tulumba.



La alerta amarilla, según el SMN, implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".



En este caso, de alerta por lluvias, el organismo recomienda evitar actividades al aire libre, no sacar basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.



Además, mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas, informarse a través de autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.