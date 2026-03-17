Organizaciones nucleadas en Proteccionistas Unidos emitieron un comunicado en el que expresan su preocupación por la confirmación de un murciélago con rabia en Gualeguaychú, y advirtieron sobre la necesidad de reforzar de manera inmediata las políticas de prevención en la ciudad.

Según señalaron, el caso debe ser interpretado como una señal de alerta que no puede ser minimizada por las autoridades. Desde una perspectiva epidemiológica, explicaron que la aparición del virus en fauna urbana funciona como un “evento centinela”, es decir, un indicador temprano de circulación viral en el ambiente que exige una respuesta rápida y sostenida.

Las organizaciones remarcaron que la rabia es una enfermedad mortal y que su presencia en contextos de sobrepoblación de perros y gatos incrementa significativamente el riesgo sanitario para toda la comunidad. En ese sentido, recordaron antecedentes recientes en el país, como el ocurrido en 2021 en Coronel Suárez, donde una mujer de 33 años falleció tras contraer la enfermedad luego de la mordedura de un gato. Aquel caso marcó el regreso de muertes humanas por rabia en Argentina tras más de una década sin registros.

Si bien destacaron que la vacunación antirrábica es una herramienta fundamental, advirtieron que resulta insuficiente si no se acompaña de políticas integrales que aborden el control poblacional de animales. “Miles de perros y gatos sin control sanitario ni reproductivo significan más riesgo epidemiológico”, indicaron.

En este marco, pusieron el foco en la Ordenanza 12.803/23, vigente en la ciudad, que establece la implementación del Programa de Equilibrio Poblacional (PEP). Esta iniciativa contempla la castración masiva, temprana, gratuita, sistemática y extendida de perros y gatos como estrategia central para prevenir la sobrepoblación y sus consecuencias sanitarias. Según detallaron, el programa prevé la realización de 833 castraciones mensuales en la ciudad, aunque denunciaron que actualmente no se está cumpliendo.

“Cuando el Estado no implementa las políticas que previenen los problemas, toda la comunidad queda expuesta”, afirmaron en el comunicado, y advirtieron que la situación equivale a “una bomba de tiempo sanitaria”.

“La prevención existe. La ordenanza existe. El programa existe. Cumplirlo no es una opción, es una responsabilidad sanitaria ineludible”, concluyeron.