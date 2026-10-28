De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N°831, Entre Ríos se mantiene entre las jurisdicciones con mayor incidencia de leptospirosis del país, al registrar una tasa de 1,3 casos cada 100.000 habitantes entre las semanas epidemiológicas 1 y 33 de 2026. Cabe destacar que la provincia exhibe una de las tasas de incidencia más elevadas del territorio argentino, superada únicamente dentro de la zona Centro por Santa Fe (1,98 casos cada 100.000 habitantes).

Si bien el indicador se mantiene estable respecto al año anterior, triplica el promedio nacional (0,39) y se acompaña de un salto drástico en los contagios caninos, que pasaron de 2 a 16 casos confirmados en el territorio provincial.

A nivel nacional, la incidencia acumulada creció un 42% frente al mismo período de 2025, un fenómeno que las autoridades atribuyen a "las condiciones ambientales que favorecen el crecimiento del agente etiológico, una mayor exposición de la población a ambientes contaminados y una mayor circulación del agente en reservorios animales".

La leptospirosis, transmitida fundamentalmente por el contacto con agua, barro o suelo húmedo contaminados con orina de roedores y otros animales infectados, representa "una de las principales problemáticas en la interfaz persona, animal y ambiente, por lo que requiere un abordaje interdisciplinario e intersectorial".

Alerta por el salto en los casos en perros

Uno de los datos más destacados del reporte es la evolución de la leptospirosis en animales de compañía. Entre las semanas 1 y 33 de 2025 se habían reportado 2 casos confirmados en caninos en Entre Ríos, cifra que trepó a 16 casos confirmados en el mismo período de 2026.

A nivel país, la zona Centro concentró el 80% de los diagnósticos positivos en perros (131 de 164). Al respecto, el documento oficial remarca: "Dado que los perros actúan como centinelas epidemiológicos, la detección temprana en ellos funciona como un indicador directo de contaminación ambiental, alertando sobre el riesgo inminente de transmisión a las personas y a otros animales".

Perfil demográfico y cuadros clínicos

El análisis epidemiológico detalló que el 78,6% de los afectados en humanos fueron varones, con una mediana de edad de 38 años y una concentración mayoritaria en el segmento de 20 a 49 años. Este grupo etario refleja "una alta exposición de varones adultos jóvenes y de mediana edad, posiblemente vinculada a actividades laborales y condiciones ambientales de riesgo, como el contacto con agua contaminada o con reservorios animales".

Desde el punto de vista clínico, la patología se manifestó predominantemente como un síndrome febril agudo inespecífico (SFAI), con fiebre (91%), mialgias o artralgias (75%) y cefalea (61%). La gravedad del cuadro se tradujo en que el 60% de los pacientes requirió internación hospitalaria y un 27% debió ser derivado a unidades de cuidados intensivos (UCI).

Tratamiento temprano y prevención

Ante este escenario, las normativas sanitarias enfatizan la necesidad de actuar con celeridad: "En los pacientes con alta sospecha clínica de leptospirosis se recomienda iniciar el tratamiento con antibióticos, sin esperar la confirmación diagnóstica", debido a que la intervención precoz reduce de forma directa la duración y la severidad del cuadro.

Fuente: APFDigital