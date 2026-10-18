Buscan con desesperación a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años, oriunda de Paysandú, Uruguay, por quien se activó un Alerta Sofía en nuestro país. Fue vista por última vez la mañana del viernes 16 de octubre en su casa de la calle José Pedro Varela.

De acuerdo a la información oficial, el lugar de la desaparición fue el Puente Internacional General Artigas, que conecta a Paysandú con la ciudad de Colón. Por este motivo, una de las hipótesis indica que la adolescente podría encontrarse en la provincia. Desde Uruguay emitieron un Alerta Amber, para casos de menores de edad desaparecidos.

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