Mónica Farabello

En Gualeguaychú están registrados 7 Barrios Populares en el marco de las leyes nacionales N°27453 de Integración Sociourbana de Barrios Populares y N°27694 del Registro de Regularización Dominical para la Integración Sociourbana.

Pero además de estos 7 asentamientos, también comenzó a consolidarse un octavo en la zona norte de la ciudad. La preocupación y las quejas vecinales hicieron alertar a las autoridades municipales y policiales. Pero ¿de quién es el terreno y cuándo se puede tomar intervención si el suelo es de un privado?

Según la información obtenida por Ahora ElDía, el terreno de la zona norte es de un empresario de la ciudad que comenzó a hacer los trámites correspondientes para donar el suelo al Estado municipal.

De esta manera, desde el Concejo Deliberante deberán aceptar la donación, para que pueda integrarse al Banco de Tierras. La información actual refiere a que esto está en pleno trámite y que en ese espacio podrían instalarse hasta 36 familias que ya están censadas.

Volviendo a los 7 asentamientos que ya existen en Gualeguaychú, desde el área de Viviendas del Municipio a cargo de Ricardo Delvecchio, indicaron que cada barrio popular se registra según los Anexos de la Ley Nacional Nº 27453 con su ID identificatoria donde también, entre otros, se define el Área de Intervención de cada barrio”.

Asimismo, indicaron que todas las familias cuentan con acceso a los diferentes planes de salud y asistencia social a través de los diez Centros de Atención Primaria de la Salud (Caps).

“Se trata de un universo que representa al 2% de la población total”, expresó Delvecchio a Ahora ElDía.

Los asentamientos están sumergidos en todas las necesidades, la pobreza y la falta de recursos, pero bajo las dos nuevas leyes nacionales buscan dar contención y respuesta, como se le dio a las familias que vivieron durante años en el asentamiento del Boulevard Montana y 1 de Mayo. Todos esos vecinos fueron trasladados a los barrios Totó Irigoyen Anhelado Sueño, dando una solución de fondo y concreta para quienes no tienen nada.

¿Qué dicen las leyes que regulan asentamientos?

Ley 27694 declara de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP).

La integración socio urbana es entendida como “el conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad”.

Además, rige otra norma que abarca esta problemática y es la Ley 27453 que habla de expropiación y utilidad pública: “Con el objeto de proceder a su integración urbana, declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación, la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados en el RENABAP.

El Poder Ejecutivo nacional actuará como sujeto expropiante. En ningún caso se obstaculizará cualquier proceso de expropiación o regularización dominial iniciado”.

Gualeguaychú y una realidad compleja

Son siete los asentamientos de la ciudad y hay un octavo en proceso de construcción.

Barrio 1: ubicado en Santiago Diaz y Federación (ID 3644). Actualmente en obras de infraestructura y saneamiento.

Barrio 2: ubicado en calle Lapalma y 1° de Mayo (ID 3640).

Barrio 3 La Tablita II (ID 3638).

Barrio 4: Calle Las Tropas (3645).

Barrio 5 Tropas y España al Sur (ID 3848). Obras en finalización.

Barrio 6 Quijano (ID en trámite)

Barrio 7 Los Espinillos (ID 5189). Obra a iniciarse. Se trata del asentamiento más importante de la ciudad con un total de 184 familias.

Los 7 Barrios están poblados por 450 familias.