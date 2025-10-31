MENSAJES MALICIOSOS
Alertan desde el Hospital Centenario Gualeguaychú por estafas online: ofrecen vacunas del dengue, pero la campaña ya terminó
Desde un número de teléfono con característica de Buenos Aires se está ofreciendo en nombre del Hospital Centenario la vacuna del dengue. Les mandan un código a las personas y luego les piden que sigan determinados pasos, con el objetivo de acceder a su dispositivo.
Vale aclarar que la campaña de vacunación de dengue ya finalizó y que desde el Hospital Centenario no se está enviando ningún tipo de mensaje. Cada comunicación institucional es desde el teléfono de la institución, y nunca se envían ni se piden códigos o información sensible.
