Desde un número de teléfono con característica de Buenos Aires se está ofreciendo en nombre del Hospital Centenario la vacuna del dengue. Les mandan un código a las personas y luego les piden que sigan determinados pasos, con el objetivo de acceder a su dispositivo.

Vale aclarar que la campaña de vacunación de dengue ya finalizó y que desde el Hospital Centenario no se está enviando ningún tipo de mensaje. Cada comunicación institucional es desde el teléfono de la institución, y nunca se envían ni se piden códigos o información sensible.