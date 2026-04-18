El posible regreso del fenómeno de El Niño comienza a tomar forma en los principales modelos climáticos y ya genera expectativas sobre su impacto en la Argentina, particularmente en la región del Litoral. Aunque todavía no hay certezas absolutas sobre su intensidad, los especialistas coinciden en que podría desarrollarse durante los próximos meses y modificar el comportamiento habitual del clima.

De acuerdo a los análisis más recientes, el fenómeno podría instalarse hacia mediados de año, en un contexto de transición climática en el que actualmente predominan condiciones neutrales. Esta situación implica que, mientras El Niño no se consolide plenamente, el tiempo tenderá a mostrar una marcada variabilidad, sin un patrón dominante claro.

En ese escenario, los modelos anticipan un período con comportamiento irregular tanto en precipitaciones como en temperaturas. Para gran parte del país, se espera que continúen las oscilaciones entre eventos de lluvias intensas y lapsos más secos, lo que podría generar complicaciones en distintas actividades, especialmente en el sector productivo.

Sin embargo, en las últimas semanas se sumaron proyecciones que refuerzan la posibilidad de un escenario más húmedo en el corto plazo. Según distintos reportes, durante el trimestre abril, mayo y junio podrían registrarse lluvias por encima de lo habitual, con valores que en algunas zonas alcanzarían niveles significativamente superiores al promedio histórico.

En el caso de Entre Ríos, las estimaciones son aún más concretas: se prevé que las precipitaciones puedan ubicarse al menos un 50% por encima de lo normal durante ese período. Aun así, los especialistas advierten que este escenario no elimina la variabilidad propia de la etapa de transición. Es decir, podrían alternarse episodios de lluvias intensas con momentos de mayor estabilidad, manteniendo un comportamiento irregular del clima.

A medida que el fenómeno se consolide, el panorama podría cambiar. Históricamente, El Niño suele estar asociado a un aumento de las lluvias en el este del país, especialmente durante la primavera y el verano, aunque su comportamiento no es idéntico en todos los eventos. Esto significa que, si bien existe una tendencia general, los efectos concretos dependen de múltiples factores y pueden variar según la región y el momento del año.

En cuanto a las temperaturas, los modelos sugieren que podrían mantenerse por encima de los valores normales en amplias zonas del país, en línea con una tendencia global de calentamiento. Esta combinación de mayor temperatura y lluvias más frecuentes también incrementa la probabilidad de eventos extremos, como tormentas intensas.

Los especialistas remarcan que, si bien las proyecciones permiten anticipar tendencias generales, no es posible prever con precisión el comportamiento del clima día a día. Por eso, recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos a medida que avance el año y el fenómeno gane definición.