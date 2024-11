Este lunes por la mañana, en diálogo con Ahora Cero, la subsecretaria de Gestión Urbana y Vivienda, Camila González, explicó la iniciativa que lleva adelante la Municipalidad para dar respuesta a una problemática recurrente: la compra de lotes o terrenos sin aprobación municipal y las dificultades de sus propietarios para acceder a los servicios.



“Desde el inicio de la gestión empezamos a hacer un relevamiento de todos los proyectos de subdivisión de terrenos y de todas las subdivisiones que ya estaban en curso, porque se presentaban muchos vecinos reclamando sus servicios en lotes que habían adquirido y percibíamos que se debía a subdivisiones sin aprobación. Llevamos adelante un proceso de constatación de todos los inmuebles involucrados y pudimos diferenciar tres instancias: hay loteos que tienen ordenanza de excepción, que han sido dadas por el Concejo Deliberante en años anteriores; hay otros que tienen solo un pedido de factibilidad de trama vial o alguna presentación muy escueta y no se avanza con el proyecto; y también hay loteos que no tienen ninguna documentación presentada en el municipio, pero que sí se publicitan en redes sociales para su compra/venta”.



“Luego de clasificarlos, empezamos a notificar por instancia. Primero notificamos a los loteos que tienen excepción. Ya hemos tenido varias reuniones y nuestra idea es poder darle curso porque sabemos que detrás de esto hay una situación difícil en la que muchos vecinos están afectados”, continuó González, quien indicó que durante el relevamiento percibieron alrededor de 90 loteos con irregularidades.



Luego, añadió que si bien algunos propietarios “tal vez tienen un boleto de compraventa que verifica que han comprado una parte de un terreno, en realidad esa parte no está mensurada y para el municipio no existe”. Esto último se debería a que hay quienes “a veces sólo hacen proyectos de subdivisión con profesionales y con ese dibujo salen a vender los lotes, lo cual no tiene ningún tipo de aprobación municipal”.



La arquitecta también advirtió que muchos de estos lotes se encuentran en zonas de chacras y quintas, en zonas que no cuentan con acceso a servicios y con poca factibilidad de que sean servidos. “En algunos casos no se puede llegar con los servicios porque no da la pendiente, o por su ubicación lejana de la ciudad, por ejemplo. La situación es crítica en estos casos porque los vecinos tienen que buscar una manera alternativa de servir sus lotes, ya que el municipio no va a poder hacerlo por dificultades técnicas”.



Para dar solución a este problema, González comentó que ya han notificado “prácticamente a todos y muchos se han acercado, sobre todo los que tienen ordenanza de excepción, que por ahí son los que más avanzados están en cuanto a infraestructura”. “Estamos trabajando en conjunto con todos para que finalmente se pueda subdividir la tierra y cada vecino tenga su mensura y su lote propio. Nuestra mayor preocupación es que cada persona que compre un terreno esté en conocimiento de lo que está comprando. Es importante que cada vecino sepa que en una primera instancia una subdivisión tiene que tener aprobación municipal y si no la tiene que puedan acercarse y ponernos en alerta", agregó.



Y concluyó: “Estamos con las puertas abiertas de la Municipalidad para que se puedan acercar aquellos vecinos que necesiten cualquier tipo de información”.



