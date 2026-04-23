La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advirtió que el sistema de transporte público del interior del país atraviesa una situación crítica y señaló que el sector se encuentra al borde de una parálisis por la falta de financiamiento.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la crisis impacta de manera directa en la frecuencia y en la calidad del servicio que reciben los usuarios, y atribuyó este escenario a una combinación de aumento de costos, deudas del Estado nacional y una distribución desigual de subsidios.

Esta situación crítica también se presenta en Gualeguaychú y los empresarios del sector atraviesan el mismo desafío que sus pares en otras localidades del Interior.

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El comunicado, que lleva la firma del Secretario y Presidente de FATAP, se dirige al Secretario de Transporte de la Nación, Fernando Augusto Herrmann, “con el objeto de poner en su conocimiento la situación de crisis terminal que atraviesa el sistema de transporte público en las provincias, la cual ha escalado a un estado de parálisis operativa inminente, y solicitar la urgente necesidad de contar a la mayor brevedad posible con los recursos asignados por los Art 1º y 3º de Resolución MT N° 651/15 (ATRIBUTOS SOCIALES SUBE), del período Enero 26 / Marzo 26, así como el reintegro de las Comisiones SUBE Interior de ese mismo período”.



Entre los factores mencionados, FATAP remarcó que el gasoil representa un 18% de la fórmula de cálculo del boleto y advirtió que un incremento del 25% en ese insumo genera por sí solo una necesidad de actualización tarifaria del 4%.

Además, indicó que el Gobierno nacional mantiene una deuda correspondiente a los llamados atributos sociales de los meses de enero, febrero y marzo, es decir, los descuentos de la tarjeta SUBE para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Según planteó, las empresas están afrontando con recursos propios esos beneficios.

La federación también cuestionó la diferencia en el reparto de subsidios entre el AMBA y el interior del país. En ese sentido, sostuvo que mientras en el área metropolitana el boleto se mantiene entre 700 y 800 pesos, en el resto del país el costo real del pasaje debería superar los 2.300 pesos para cubrir los gastos operativos.

Como consecuencia de ese cuadro, Fatap aseguró que ya se aplicaron reducciones de frecuencias de hasta el 40% fuera de los horarios pico y advirtió sobre la suspensión de servicios nocturnos en distintos puntos del país.

También alertó por el riesgo de incumplimiento en el pago de salarios, una situación que, según indicó, podría derivar en medidas gremiales.

Por último, la entidad informó que solicitó al secretario de Transporte de la Nación la liberación inmediata de los fondos adeudados y la apertura de una mesa de diálogo para discutir una distribución más equitativa de los recursos.