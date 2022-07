El meteorólogo Alejandro Gómez señaló que hoy finalizará la secuencia de jornadas con buen tiempo. Se dará con “un gradual incremento de vientos del noreste, con cielo parcialmente nublado”. Advirtió que “son posibles algunas condiciones de inestabilidad sobre el norte de Entre Ríos hacia la noche, con probabilidad de algunas lluvias y tormentas”.



El viernes “la inestabilidad se iría desplazando gradualmente hacia el sur, para afectar a toda la provincia durante la mañana con vientos rotando al este”, adelantó el especialista. Y precisó: “el cielo estará cubierto, probables lluvias y algunas tormentas, sobre todo en el sur de Entre Ríos, pero en general poca lluvia e inestabilidad no muy importante”.

Consideró que habrá “un mejoramiento temporario durante la tarde del viernes, pero siempre con abundante nubosidad. Las temperaturas descenderían con 13 o 14 grados de máxima. La sensación térmica se hará sentir por la ausencia de sol”.



Probabilidad de granizo

“La inestabilidad terminaría de ingresar a nuestra provincia durante la madrugada del sábado, con viento rotando al sur o sudeste, con ráfagas”, pronosticó Gómez.



Enseguida alertó sobre “condiciones de inestabilidad significativas con lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser importantes y un núcleo de aire frío que favorecería las condiciones de probables granizadas en una zona bastante amplia de la provincia”.



No obstante, el especialista trazó una comparación con lo sucedido el lunes, sobre todo en Viale, y estimó que el fenómeno no alcanzaría tal magnitud.



Es que “arrancaríamos de temperaturas que no son tan altas en niveles superficiales. El fin de semana pasado tuvimos 26 o 27 grados, mientras que en este caso las máximas serían 16 a 17 grados”, por lo que “la disponibilidad de energía térmica no es significativa”, explicó.

Y amplió: “El contraste térmico no se estaría dando, por lo que el tamaño del granizo no sería de la misma magnitud de lo que aconteció el pasado lunes. Son esperables granizadas, pero el tamaño se reduciría bastante”, resumió.Además, estimó que “la lluvias podrían ser superiores a los 20 milímetros en algunas zonas de la provincia”.



Mejora y llega el frío

Desde la tarde del sábado “mejorará con mucho viento del sur. Primero en el sudoeste y oeste de la provincia, luego el centro y hacia el fin de la tarde sobre el este”, lo que dará lugar a una noche despejada, con viento del sur y sudoeste”.

El domingo iniciará ventoso“con temperaturas mínimas de unos tres grados y sensaciones térmicas que podrían estar bajo cero. El viento disminuirá por la tarde y las buenas condiciones se mantendrán aproximadamente por tres días”, con heladas el lunes, completó Gómez en diálogo con Elonce.

El pronóstico para Gualeguaychú

Según el Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes hay bajas probabilidades de lluvias aisladas por la mañana y se incrementan hasta un 70% las posibilidades de tormentas por la tarde. Por la noche, también podría haber precipitaciones. La temperatura oscilará entre los 10 y los 15ºC.

La inestabilidad continuaría el sábado, ya que el pronóstico del SMN indica que habría lluvias aisladas y chaparrones durante la mañana y la tarde, mientras que para la noche marca cielo mayormente nublado. El termómetro irá de los 8 a los 13ºC.

Mientras que el domingo reaparecería el sol, pero también haría más frío, con cielo algo nublado durante toda la jornada y una mínima de 4ºC.