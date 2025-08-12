En los doce días que van del mes de agosto hubo 11 femicidios y 12 intentos, según los datos de Ahora que si nos ven. En lo que va del año se relevaron al menos 160 femicidios y 239 intentos. Detrás de cada número hay un mujer con la vida truncada, hijos que se quedaron sin madre, familias y amigos destruidos.

Una de la víctimas es Yuliana Borges. Tenía 18 años, el cuerpo presentaba golpes visibles y hacía dos meses había denunciado su tío por abuso sexual en Tucumán.

En Neuquén Deyanira Aylén Vázquez, de 27 años, fue hallada asesinada en su casa y por el femicidio detuvieron a su novio policía.

Lucía Elizabeth Rubio, de 30 años, fue asesinada en su casa y quedó detenido su marido en el conurbano.

Lo que una vez también marca que el lugar más inseguro para una mujer víctima de violencia de género es su propia casa.

“Mientras los femicidios y las denuncias por violencia de género aumentan, el gobierno de Milei vacía y elimina programas que salvan vidas. El Estado es responsable”, dice el comunicado de Ahora que si nos ven.

“Entendemos que la violencia motivada por el género es una problemática política y social de orden multicausal y tiene una profunda raíz cultural, lo que exige una respuesta integral y sostenida por parte de los tres poderes del Estado, con políticas públicas que prioricen la autonomía económica de mujeres y diversidades, y una firme voluntad política de prevenir y erradicar la violencia de género”, dice a Cronica.com.ar Raquel Vivanco fundadora y directora de Ahora que si nos ven.

“Paralelamente, se torna indispensable una profunda concientización social. Si bien en los últimos años el progreso ha sido notable, aún es imperativo desterrar la naturalización de vínculos violentos y machistas, dado que estos constituyen la antesala de la violencia que puede culminar en el femicidio”, agrega.