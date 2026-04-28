Las estafas virtuales se han convertido en una problemática creciente en Gualeguaychú, en línea con lo que ocurre a nivel nacional. El incremento de compras online y el uso de plataformas digitales genera nuevas modalidades de fraude que requieren mayor atención y prevención por parte de los usuarios.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran el phishing bancario, a través de mensajes o correos que simulan ser de entidades financieras; cuentas hackeadas en WhatsApp que solicitan dinero; ventas ficticias en redes sociales con precios muy por debajo del mercado; y publicaciones fraudulentas en marketplaces con productos que nunca se entregan.

En este escenario, la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 establece que toda persona tiene derecho a recibir información clara, veraz y detallada antes de realizar una compra o contratar un servicio, incluso en entornos digitales. Además, el Código Civil y Comercial de la Nación protege la buena fe en las relaciones de consumo y sanciona las prácticas engañosas.

Los consumidores cuentan con herramientas legales. El derecho a recibir información transparente y comprobable, a no ser inducidos a error o engaño, a revocar compras realizadas a distancia y a realizar reclamos formales ante proveedores u organismos correspondientes. Estos derechos son aplicables a todas las operaciones realizadas en redes sociales, sitios web o aplicaciones.

En cuanto a la prevención, se recomienda verificar que los sitios web sean oficiales y seguros, no compartir claves ni datos bancarios, desconfiar de ofertas excesivamente atractivas, confirmar la identidad de quien solicita dinero, evitar transferencias sin respaldo y activar medidas de seguridad como la verificación en dos pasos. También se recuerda que ninguna entidad bancaria o estatal solicita datos sensibles a través de enlaces o llamados.

Ante una estafa, es fundamental actuar con rapidez: contactar al banco para bloquear operaciones, realizar la denuncia correspondiente, reunir pruebas como capturas y comprobantes, e iniciar el reclamo como consumidor en caso de no obtener respuesta de la empresa involucrada.