Alex Caniggia, muy duro con su padre: "Me llevaba al colegio y se iba con prostitutas"

“Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas”, aseguró El Emperador junto a su madre al costado.

Mariana Nannis no se privó de atacar al exfutbolista y su relación con Sofía Bonelli: “Mi esposo tiene una amante, una prostituta, que lo droga para obtener su dinero”.

“La conoció en una página, no podemos decir que es su novia porque la conoció en una página donde la puede contratar a corto o largo plazo. Es como una escort. Es paga, escort. Te metés en una página que se meten los hombres y pueden contratar. Te puedo mandar las fotos”, aseguró Nannis como para terminar de sepultar a la actual pareja de su ex.