El Gobierno nacional, a través del Instituto Malbrán dependiente de Salud, confirmó que la variante H3N2 de la gripe A llegó a la Argentina. En las últimas horas, detectaron tres casos. Se trata de dos adolescentes y un niño.

En este marco, Ahora ElDía consultó al subsecretario de Salud Municipal Pablo Alfaro sobre esta alerta epidemiológica.

“Hay buena cobertura con la vacunación que evita los casos graves. La piedra angular es la vacunación y los caballitos de batalla las medidas higiénicas. Desde Gualeguaychú vamos a insistirle a la comunidad con la vacunación antigripal”, expresó Alfaro sobre las medidas que se tomarán.

Desde el Instituto Malbrán informaron que las características propias de la nueva gripe "podrían favorecer un aumento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud", advirtieron desde el organismo. De todas maneras, aclararon que la evidencia disponible hasta el momento "no indicaría que este subclado se asocie a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A(H3N2) que han circulado en temporadas previas".

En cuanto al panorama federal, manifestaron que la vigilancia integrada de influenza y otros virus respiratorios "muestra que la circulación viral en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año".