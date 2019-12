La disertación de los dirigentes nacionales -que estuvieron acompañados por el senador Raymundo Kisser- tuvo lugar este sábado a la mañana en el Centro Económico de la ciudad de Villaguay, donde acudió un centenar de personas. Los intercambios de opiniones y la interacción permanente generaron un clima de debate político que escasea en estos tiempos.

El tema central giró en torno al rol de la Unión Cívica Radical: qué papel jugó en estos últimos cuatro años, por qué quedó relegada a los caprichos del PRO y cuáles son las perspectivas a futuro para que el centenario partido vuelva a recobrar su identidad.

Ricardo Alfonsín tiró la primera piedra en relación al futuro del radicalismo y afirmó que es necesario definir “qué tipo de oposición vamos a ser, si una gorila y sectaria, o una que actúe en función de la defensa de las ideas radicales”. Luego puso el foco en lo que consideró una de las grandes falencias de la UCR: “No saber qué somos”. Y amplió: “Cuando no sabemos bien qué somos empezamos a definirnos por la negativa y nos preocupamos más por no ser peronistas que por ser radicales. Hay muchos que tienen una gran dificultad para definir qué es ser radical”.

“Nosotros no sólo éramos el partido de la república y de la democracia, sino también el de la justicia social, pero la abandonamos, la recogió Perón y los peronistas se adueñaron de la justicia social porque nosotros la abandonamos”, sostuvo e instó a “hacerse cargo” de haber perdido esa bandera, “a trabajar para recuperarla” y a “hacer radicalismo”. “No es fácil ser radical, pero vale la pena serlo”, sostuvo Alfonsín parafraseando a Arturo Illia.

También se refirió a aquellos radicales “que creen que no hay vida después de Cambiemos” y, en este sentido, sostuvo: “Claro que la hay, la hubo antes y la habrá después. Ese 40% que obtuvo Juntos por el Cambio no son todos votos neoliberales, hay miles de votos radicales. Y también los hay en el 48% que sacó Alberto Fernández. Ahí hay muchos votos culturalmente radicales que no se sintieron representados por Macri y todo lo que él representa”.