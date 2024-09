Alfredo Casero fue invitado como operador especial en la Cámara de Diputados más precisamente en la comisión de Libertad de Expresión. Allí, el actor defenestró al periodismo y acusó de formar opinión según el posicionamiento político de turno.

"Se los ve muy berreta tratando de pelear con lo que ustedes se asustan", empezó su alocución el ex Cha Cha Cha. Haciendo referencia a lo absurdo del periodismo "militante", también disparó: "Sabemos quién responde a quién cuando están frente a una cámara".

"Es una gran cosa para el periodismo que usted no tenga que pasar por toda una cantidad de gente", dijo haciendo referencia al estilo de comunicación del presidente Javier Milei que se comunica a través de su cuenta oficial de X con la militancia libertaria.

En esa línea, se enojó con lo que definió como una "cacería de brujas" la publicación de la lista de mujeres con las que Alberto Fernández habría mantenido relaciones sexuales en la Quinta de Olivos: "El periodismo es mostrar las fotos de las mujeres que se fueron a acostar con el presidente durante 20 días haciendo una cacería de brujas horrible", sobre eso, reflexionó: "De base están haciendo que miremos para otro lado, cosa que siempre hacen".

Caseros fue claro en un punto: "Pareciera que todo el mundo se rasga las vestiduras y esto se lo digo a lo a aquellos periodistas también, que les quepa el sayo, si les caben sayo, pónganselo por favor".

VERSIÓN COMPLETA!! Alfredo Casero le dijo en la cara a los políticos y periodistas pauteros lo que pensamos todos los argentinos de bien. Que exploten los comentarios y RT! Todo el mundo tiene que ver este video. 🔥🔥👊🏻👊🏻 pic.twitter.com/xa392gxFC6 — INDIGNADO (@indignadoxd) September 12, 2024

Y, en ese sentido replicó: "Mi pedido es desesperado, en un país en donde tienen la posibilidad de juntarse y hacer algo bien, no un mono pensamiento que es lo que nos venden y nos presiona gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo, porque me encuentro muchas veces con periodistas, que si les pregunto las tablas no las saben, no tienen ningún tipo de colegiamiento", dijo contundentemente.

El actor, que atacó varias veces al periodismo por redes sociales, lo volvió a hacer de manera más literal: "Yo acuso que ustedes todos los periodistas que saben más cosas, supieron más cosas y por trabajar para gente y con gente que los mantenía con los pantalones chupines y con los zapatos que le daban de canje, a nosotros -a mí no me hace nada- pero el periodismo de ese tipo, es el periodismo que ha destruido la cabeza de la gente mayor".

Lo que nadie se esperaba es que Alfredo Casero vuelva a atacar al periodista octogenario de TN que fue a cubrir el conflicto armado entre Rusia y Ucrania posicionándose del lado de éste último país: "Muchachos ya no les creemos. La gente ya no les cree. Tienen la obligación de cambiar porque la gente ya no les cree, necesitamos luz, no necesitamos como Nelson Castro 'apagá la cámara, ésta es la oscuridad de Kiev'. Infinidad de cosas, puedo mostrar que son vergonzosas". El actor terminó su incendiario discurso con una contundente frase: "Espero no haber herido ninguna susceptibilidad", finalizó.