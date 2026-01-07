Alfredo Darré gerente de la Cooperativa Eléctrica explicó en el flamante canal de streaming que tiene la institución los motivos por los cuáles se hacen cortes rotativos, y alegó las causas al uso de aires acondicionados durante el verano.

Después del apagón masivo previo a Año Nuevo, el gerente de la Cooperativa Eléctrica, Alfredo Darré contó en vivo por qué deben hacer cortes de alivio de carga.

“Cualquier casa hoy tiene dos aires acondicionados mínimo, funcionando con 5 kilovatios, mientras una casa residencial está entre 5 y 7 kilowatios de consumo, enseguida nos hace colapsar todo”, manifestó sobre los motivos que llevan a los cortes.

Y agregó: “Los cortes rotativos apuntan a que tratar que ese trasformador o subestación no se queme y quedar 10 días hasta la reposición de las líneas, que es lo que le pasa a la gente de Buenos Aires. Seguro que es antipático estar una hora o dos sin luz, pero es mucho menos antipático que pasarse 3 o 4 días sin luz entre que se lleva a reparar ese trasformador y se lo trae”.