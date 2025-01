Fuentes del bloque amarillo aclararon a Letra P que está prevista una charla de Luis Juez con Mauricio Macri para ultimar los detalles de la nueva conducción de la bancada. El encuentro ano será antes de la semana próxima y será clave para el futuro del PRO en la Cámara alta. "Mientras esa cumbre no se produzca, él sigue siendo jefe del bloque”, apuntaron.

Cerca del senador reconocieron que hay "una charla pendiente" con el expresidente y que hasta ahora sólo se comunicaron con emisarios.

Hasta el momento, los otros cinco miembros del bloque PRO del Senado no se pronunciaron y no se descartan nuevas rencillas internas. Por si acaso, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero y el misionero Enrique Goerling Lara no echaron por tierra la posibilidad de tomar el mando, pero ninguno reúne voluntades para imponerse.

Por su parte, Macri quiere saber en qué condiciones el cordobés continuará en el bloque PRO luego de que confesara su intención de ser candidato a gobernador por La Libertad Avanza en 2027. De no votarse una nueva autoridad, De Ángeli reemplazaría a Juez en forma automática.

En una entrevista a La Nación, Juez justificó su alejamiento en dos instrucciones que le dio Macri. Una fue para no reunir a la bancada con Milei y la otra para no votar la expulsión del exsenador Edgardo Kueider, quien era aliado del Gobierno y fue detenido en Paraguay por intentar ingresar con 211 mil dólares sin declarar. De Ángeli fue uno de los primeros en obedecer y pulsar el botón rojo.

El sillón de Luis Juez

Si bien este lunes se iniciaron formalmente las sesiones extraordinarias, en el Senado nadie espera actividad hasta febrero. De hecho, los jefes de bloque no fueron convocados a la reunión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezará este martes en la Casa Rosada para definir una hoja de ruta.

En ese clima, definir el recambio de las autoridades de PRO no es sencillo. De Ángeli pica en punta porque heredará el cargo si no hay acuerdo para votar un reemplazo. Su mandato vence en diciembre y difícilmente pueda renovar su banca.

“Lo ideal es que complete el período de Juez y luego, con el recambio de diciembre, se elija un nuevo jefe. No tiene sentido dar una discusión antes”, sostuvo una fuente de la bancada cercana a la conducción del partido.

Además de Juez y De Ángeli, el bloque PRO lo integran Álvarez Rivero, Goerling Lara, la pampeana Victoria Huala, la chubutense Andrea Cristina y la porteña Guadalupe Tagliaferri, quien responde a Horacio Rodríguez Larreta y también dejará su banca en diciembre. La tucumana Beatriz Ávila es aliada de la bancada.

Si bien a ningún referente amarillo le agrada la idea de que De Ángeli asuma la conducción del bloque, admiten que será difícil resistirse si finalmente Macri decide que el entrerriano reemplace a Juez. “No hay nada definido todavía”, aclaró ante Letra P una de las senadoras de la bancada PRO.

Jugador suelto

Casi en simultáneo al anuncio de Juez, su coterránea Álvarez Rivero dijo que está dispuesta a reemplazarlo como jefa del bloque. En el PRO no la imaginan en ese cargo porque no tiene historia en el partido: llegó a su banca por su capacidad de reunir votos en las comunidades católicas de Córdoba, que resultaron decisivos para el triunfo del exintendente en la interna de Juntos por el Cambio, en 2021.

Goerling Lara sustituyó en la banca al misionero Humberto Schiavoni, expresidente del PRO por su cercanía a Macri. Pero el senador empezó a causar desconfianza en el actual jefe amarillo por sus diálogos con Patricia Bullrich, interesada en intervenir la tropa legislativa del partido que presidió hasta hace un año.

En diálogo con La Nación, Juez negó haber recibido una oferta para sustituir al libertario Bartolomé Abdala como presidente provisional, un cargo que deberá renovarse la última semana de febrero. Victoria Villarruel sospecha que Javier Milei quiere a Juez en ese lugar.

Tampoco será sencillo que Juez se pliegue al bloque LLA, porque en la sesión que se votó la expulsión de Kueider terminó a los gritos con el titular de esa fuerza, Ezequiel Atauche, quien lo presionó sin éxito para votar una suspensión y evitar que asuma la camporista Stefanía Cora. Difícilmente el jujeño pueda conducirlo.