Alfredo Vitale: "Voy a probar que Mauricio Gómez es inocente"

El deceso se produjo luego de que un proyectil 9mm, diera en la cabeza de Pérez tras una persecución policial. Vitale señaló que su defendido es inocente y habló de supuestas influencias que intentaron ejercer funcionarios municipales en el gobierno provincial.

La Fiscalía pediría la pena máxima para el policía, sin embargo, el abogado negó que haya sido un caso de “gatillo fácil”. El juicio está caratulado "Gómez, Mauricio Javier S/ homicidio agravado por tratarse su autor de un miembro de las fuerzas de seguridad en abuso de sus funciones", será el primer juicio por jurados en la ciudad y la jueza Alicia Vivian será la encargada de presidir la audiencia.

Sobre su defendido, Vitale dijo que “la Fiscalía se apuró al hacer la imputación, haciéndola en forma muy desprolija”, señalando además que “en el lugar cuando ocurrió el hecho, no había nadie, no estaban las 250 personas que posteriormente se juntaron cerca de la escena”.

También dijo que “desde la Fiscalía se tomaron las medidas preventivas para poder hacer la imputación y se dejaron llevar por presiones de determinados personajes que creen tener influencias sobre la sociedad. Personas que arribaron al lugar y que empezaron a querer dar vuelta todo. Gente que cumple funciones en el gobierno municipal y que generó una división en la sociedad de Gualeguaychú. Personas que nos quieren infundir odio hacia el policía o a todo aquel que lleva un uniforme”.

Vitale graficó la situación con una comparación bastante clara: “En el caso de que estas personas sean víctimas de un hecho delictivo, a quiénes llaman, a los Boy Scout? seguro que no, llaman a la policía. Es una cuestión siquiátrica, la de tener que odiar a los funcionarios policiales, y cuando uno de ellos comete un error aplicarle la pena de muerte”, ejemplificó el letrado.

Asimismo, dijo que “en el juicio vamos a probar que Mauricio Gómez no tuvo intención de matar”, indicando que “se trató de una fatalidad, porque no puedo hablar de un disparo accidental, porque el mismo no existe. El disparo puede ser voluntario o involuntario que fue lo que ocurrió con Gómez. Se trata de una fatalidad y, de una buena vez, tenemos que aprender que en la vida no todo es blanco o negro, están los grises”.

Vitale insistió que “la imputación y pedido de prisión perpetua es una arbitrariedad”.

En referencia a supuestas influencias, indicó en que “un funcionario municipal le envió una carta a la ministra de Justicia, Rosario Romero, informándole sobre este caso y solicitándole que arbitrara todos los medios para que haga justicia, desconociendo la independencia de poderes del estado, que presionara y que este sea un caso de ‘Gatillo Fácil’, pero la Ministra le respondió en forma negativa”.

“En su respuesta, la ministra señaló que el estado provincial no dotó a Gómez de los elementos para ejercer su rol de policía, el mismo estado que no le dio posibilidades a Iván Pérez, porque la madre de este chico, fue a un medio de comunicación, pidió ayuda y nadie la escuchó, porque el estado no contiene a las personas con adicciones, quedando claro que quieren tapar todo lo anterior con un culpable”, sostuvo Vitale.

Juicio por jurados populares

Vitale recordó que el juicio por jurados contra Mauricio Gómez comenzará el próximo viernes 26 de marzo, continuará el lunes 29 y martes 30, para finalizar el miércoles 31 en el Centro de Convenciones, en lo que será el primer juicio por jurados que se desarrollará en Gualeguaychú.

El abogado señaló que “cuando la causa de Mauricio Gómez se estaba por elevar a juicio, estando la ley de jurados vigentes y por la pena que estaba solicitando la Fiscalía, le solicité al Juez de Garantías que esta causa debía tratarse por juicio por jurados. Me dieron lugar y el fiscal Lisandro Beherán y la querella encabezada por el doctor Pablo Di Lollo, apelaron esa medida porque no estaban conformes, pese a que hay una ley vigente”.

“Quizá lo hicieron porque dudan de la capacidad de la gente común, gente laburante, familias, estudiantes, que son quienes formarán parte del jurado popular”, expresó, añadiendo que “me puse contento cuando la Cámara de Gualeguay ratificó lo dictaminado por el Juez de Garantías, porque es una forma de controlar a la Justicia, y de que el pueblo ocupe un lugar de importancia”.