Alfredo y Margarita: "Volvimos a la calle para seguir viviendo con dignidad"

Cada vez son más los adultos mayores que salen a la calle a buscar el devaluado peso argentino. Alfredo hace años que la viene peleando, aunque la pandemia lo mantuvo alejado de su puesto 8 meses. “Me tomé unos días en verano para descansar, y cuando quise volver me agarró la cuarentena. Me guardé unos meses en casa, trabajando con pedidos que nos hace la gente, pero llegó un momento que, junto a mi señora, no aguantamos más y decidimos salir a vender como lo hacíamos antes de que comenzara este desastre”.

Mientras charlábamos “gente que circulaba por la Costanera se detenía para preguntar precios y adquirir algún producto”. El jubilado comentó que “el vecino nos conoce, sabe lo que hacemos en base a sacrificio, y nos da una mano comprando lo que elaboramos en forma artesanal”.

Alfredo- contó que percibe en mano la “jubilación mínima; en mi caso no llega a los 17.000 pesos, y mi esposa percibe un monto menor”. Consultado sobre como hace para vivir con esa cifra, señaló que “somos gente de trabajo, no le mezquinamos al laburo y nos rebuscamos fabricando pan, pastas, facturas, churros, bolas de fraile y demás productos que vendemos. El trabajo es nuestra vida, para vivir con dignidad, para que nunca nos falte nada y poder afrontar, lo que generalmente necesita un adulto mayor”.

“Empezamos con una bicicleta y luego, con mucho sacrificio, adquirimos una camionetita furgón que nos permite armar las canastas con los productos e instalarnos en distintos lugares”, contó a ElDía.

“La calle fue mi suerte”, dice y detalla que laburó como “verdulero, vendedor ambulante de kerosén y cabezas de chancho en las villas cuando vivía en Buenos Aires, en la pesca, entre otros laburos. Criamos a cuatro hijos que nos regalaron 16 hermosos nietos”.

En el cierre, agradeció a la “gente de Gualeguaychú que hace 14 años me recibió muy bien, como si fuera uno más de los vecinos. Llegamos con un ropero, una cama y 20 pesos en el bolsillo y muchas ganas de trabajar un 31 de diciembre”.