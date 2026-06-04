El miércoles por la tarde cientos de mujeres de Gualeguaychú marcharon por el centro de la ciudad en el marco de "Ni Una Menos".

Ahora ElDía estuvo en la movilización y les preguntó a las asistentes si algunas vez habían sentido miedo por el sólo hecho de ser mujeres.

“Si, obvio millones de veces, creo que hay muchas cuestiones que naturalicé que hoy sé que fueron actos violentos, en la escuela, en la calle, en la propia casa, y cuando te das cuenta de que hay que poner un limite muchas veces es tarde”, respondió Camila Luján, influencer de la ciudad y asistente de la marcha.

Josefina Laxague , docente y creadora de contenidos de Gualeguaychú también se sumó a la movilización y respondió: “Mil veces he sentido miedo. Siempre marcho, pero este año lo sentí más fuerte por esto que pasó recientemente, y desde el rol docente lo pienso en mis estudiantes mujeres, con este miedo que todas sentimos”.

Una madre con su hija en brazos confirmó lo mismo que las otras mujeres que se movilizaron: “Siempre nos estamos preguntando si llegamos bien a destino entre nosotras, es un código que hemos desarrollado para protegernos”.

Otra de las manifestantes apuntó que siempre temió por su seguridad y las de sus cuatro hijas: “ Trato de resguardarme, y sentir que puede haber una esperanza si la sociedad cambia”.