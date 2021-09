Aliados del PJ quieren ser parte de la campaña del Frente de Todos

“Necesitamos que el frente electoral se convierta en una fuerza política de transformación. Para eso, necesitamos que las fuerzas del campo nacional y popular, los gremios, los movimientos sociales, seamos parte de una mesa en el ámbito electoral”, reclamó Augusto Gervasoni, dirigente de la Asociación Bancaria y miembro de la conducción del Partido Comunista en la provincia.

“Tiene que ser una mesa de conducción que no quede resumida a los tres sectores del peronismo. Hay que intercambiar opiniones, dirimir cuestiones exclusivamente en el ámbito electoral”, dijo y remarcó, en este sentido, que “la gestión de gobierno, la gestión de Gustavo Bordet, va por otro carril en el que no tenemos nada que ver”. “Pero en el tema electoral necesitamos que se escuchen distintas voces. Decir que faltaba dinero en la calle para explicar el resultado electoral no alcanza. Hay situaciones de irresponsabilidad de muchos sectores pero todo eso baja a la militancia. Con la pandemia no justificamos todo. Necesitamos diálogo para empezar a acelerar la mística de la militancia”, insistió.

Opinó que a nivel nacional “se entendió el mensaje y con los cambios de gabinete se puede lograr alguna buena vibra, abrir algunas expectativas”. “Los cambios de nombre pueden generar algún impacto pero sin coordinación, sin medidas tomadas junto a los sectores populares, no se alcanza”, dijo y repasó algunas de las iniciativas barajadas a nivel nacional para mejorar el salario y los ingresos de los más empobrecidos.

Advirtió, sin embargo, que “lograr la dignidad de los sectores populares requiere frenar la inflación, empezar a ponerle nombre y apellido a diez familias que le ponen el precio a los alimentos que tendrán que sentarse en con el gobierno nacional para frenar este embate contra el bolsillo de los trabajadores”. “No alcanza largar plata a la calle si no se tocan algunos sectores concentrados y hay que tener presente siempre que en la puja por la riqueza habrá los que van a salir con mucha fuerza, con los medios, como ya lo están haciendo los sectores empresarios y la oposición planteando la flexibilización de las relaciones laborales”, dijo Gervasoni.

Observó que “no gobiernan pero ya te presentan los proyectos para derechizar las relaciones laborales”. “No lo podemos dejar pasar. Porque la gente que no te fue a votar, que se quedó en la casa, te está diciendo ‘hagan algo ustedes con lo que nos pasa”, subrayó.

El referente de la Asociación Bancaria lo leyó a José Cáceres y coincidió en la necesidad de “no hacer gataflorismo” con relación a si tal o cual dirigente fue llamado o no fue llamado.

“José habla del PJ, de su partido, de la mística peronista. Pero acá se necesitan todos los teléfonos abiertos, el sector que tiene la hegemonía, el Gobernador, tienen que escuchar a los que venimos demandando estos espacios. Necesitamos definiciones políticas, una línea de trabajo clara y una visión para la interlocución con el pueblo”, reclamó.

“No está dicha la última palabra. Septiembre no es definitivo”, evaluó. “Se pueden recuperar bastiones históricos. Pero hay que dinamizar, hay que dialogar, tener intercambio con las bases, con el votante real”, convocó.

Fuente: Página Política