La agroecología es un concepto muy amplio que involucra aplicar principios ecológicos al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles, poniendo el foco en su cuidado para producir alimentos sanos sin utilizar químicos.

Ahora ElDía conversó con productores y vendedores locales de este tipo de alimentos para conocer qué es lo que ofrecen, si sus productos se diferencian de otros en cuanto a precio y calidad, y por qué consideran importante apostar por este tipo de producción y consumo en Gualeguaychú.

Nicolás Martínez es uno de los productores que trata de seguir esa línea. En los últimos años, logró que “Hortalizas del Sur”, la granja de su familia, crezca exponencialmente cultivando vegetales de hoja verde de manera sana y sustentable, para distribuirlos luego en supermercados, verdulerías y otros puntos de venta.



Martínez contó que trabajan prácticamente durante todo el año con la siembra de acelga, lechuga, rúcula, perejil y cebolla de verdeo, incorporando la producción de tomate, zapallito y espinaca llegada su estación. Sus alimentos se diferencian de los del Mercado Central por el cuidado que tienen al cultivarlos (no utiliza químicos, salvo excepciones), por el estado en que llegan al consumidor y por su precio competitivo: “Nosotros mantenemos el precio fijo todo el año, a veces va subiendo de acuerdo a la inflación, sino se mantendría estable, a diferencia de lo que son los precios del Mercado Central. Hoy tenemos nuestros productos muy baratos en relación a los de ellos. No subimos el precio, lo respetamos porque es el cliente el que está todo el año”, comparó, y resaltó: “La ventaja que tenemos es que son productos sanos, cosechados a la mañana y a la tarde los encontrás en la verdulería. Son producidos con mano de obra local, que no es poca cosa; lo que genera trabajo y esa plata queda en la ciudad”.



Además de aportar al mercado interno, producir y vender alimentos dentro de una economía local cuenta con la ventaja de que su precio final no se ve tan afectado por los costos de transporte y almacenamiento como sí puede suceder con los que son traídos desde otras localidades. Según el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el mes pasado los precios de los agroalimentos aumentaron 3,8 veces en su camino del campo (origen) a las góndolas (destino). Para el caso de las frutas y hortalizas esta diferencia fue mayor: el consumidor pagó $5,6 por cada $1 que recibió el agricultor.



Estos aumentos se deben a la conjugación de múltiples factores: uno de ellos, que no afectó ni afecta a todos los productos por igual, fue la suba de precios en combustibles y energía que incrementó los costos de transporte y almacenamiento de los alimentos en cámaras frigoríficas.



Desde el almacén “Ñandé Revolución”, una cooperativa de trabajo que produce y comercializa alimentos y productos agroecológicos en la ciudad, Laura Palmeiro, una de sus referentes, señaló justamente al transporte y su logística como uno de los principales factores en el encarecimiento. “La calabaza y el anco, cuando vienen de afuera, cuestan el doble; por el transporte, el costo es el mismo. Por lo general, lo que no es local duplica su valor en las verdulerías tradicionales”, afirmó.

“Nosotros con los productores locales siempre nos guiamos con los precios del Mercado Central”, precisó sobre los alimentos agroecológicos que se consiguen allí e indicó que “generalmente hay alguna diferencia, para abajo o para arriba” en lo que terminan pagando, pero que no tienen el gasto de transporte. “Nosotros tenemos la acelga (que reciben de agricultores locales) a $500 el atado. Trabajo en gastronomía en otro lugar y la acelga en una verdulería como barata está a $750”, ejemplificó.

A modo de referencia, para que puedan establecerse comparaciones, Palmeiro también mencionó los precios de otras verduras: el kilo de calabaza anco cuesta $1.100, el de cabutia $900 y el de cebolla $970.



Otro caso es el de Carlos Bos, un reconocido productor agroecológico de la zona que trabaja su tierra cerca del arroyo Gualeyán para producir distintas variedades de verduras y hortalizas, y, además, se dedica a la crianza de gallinas para obtener huevos de campo.





“La diferencia con el resto es grande; por ejemplo, no usamos ningún producto sintético de base química: para fertilizar o curar, ya sean fungicidas o insecticidas, lo hacemos nosotros. Son muy fáciles de hacer, es una receta que hay que seguir al pie de la letra y de muy bajo costo. Esto nos ha dado muy buen resultado en términos de calidad. Y lo que nos ha beneficiado mucho es que estos biofertilizantes acortan el tiempo entre la siembra y la cosecha”, explicó, y resaltó: “De esta forma nos permite tener una verdura sin contaminación y a muy bajo precio”.

En cuanto a los precios, Bos detalló: “Cualquier atado que nosotros producimos cuesta $500 pesos. Los que llegan del Mercado Central están en el orden de los $1.200 y el verdulero no puede venderlo por menos de $2.000. La diferencia es notable, más en estos tiempos”.

Por otro lado, destacó que “un atado de cualquier hoja de un productor agroecológico tiene mayor duración en el tiempo si se conserva en la heladera; la gente nos dice ‘este tomate tiene gusto a tomate’”, agregó.



Otro productor que compartió su experiencia fue Daniel Ingold, quien elabora quesos de manera orgánica y tradicional en la chacra que lleva su apellido. Sobre el apoyo a la producción local, Ingold expresó: “Es importantísimo; tenemos que dejar de consumir cosas que se traen de miles de kilómetros cuando se pueden hacer acá fortaleciendo a los productores locales y, a la vez, comiendo más sano y más rico”. Y agregó: “Creo que todos están muy acostumbrados a la comida industrializada y plástica y cuando prueban algo que se produce en una huerta o está elaborado de manera orgánica y artesanalmente perciben que tiene otro sabor, otra calidad”.



Respecto a la producción, Ingold es claro: “En la chacra, las vacas comen pasto. Aunque les damos una ración extra, es un mínima. Tratamos de que sea lo más natural posible”. Asimismo, destacó la cercanía que tienen los productores con los consumidores para la venta directa: “Nosotros hacemos un envío sin cargo y tratamos de llegar hasta la puerta de las casas, sin que haya muchos intermediarios. Así logramos tener un contacto directo con el cliente que es muy importante porque la gente conoce a la persona que, en este caso, le produce los alimentos que va a comer”.



¿Qué pasó con el PASSS?

En línea con el modelo que llevan adelante estos productores, durante los últimos años y hasta el cambio de gestión, la Municipalidad había puesto en marcha el Plan de Alimentación Sana, Segura y Soberana (PASSS): un programa integral que buscaba -entre otras cosas- promover y acompañar la producción sustentable de alimentos, garantizando su disponibilidad y acceso para toda la población, fomentando una economía social y solidaria para fortalecer el tejido comunitario rural y urbano.



Aunque el PASSS no continúa como tal, la actual Directora de Ambiente de Gualeguaychú, Ivana Zecca, adelantó qué se encuentran trabajando en el tema: “Esta gestión está convencida que una alimentación sana, segura y soberana es necesaria, pero que eso no es algo que ocurre de un día para otro, entendemos que es un largo camino de transformaciones que comienza con el rol que nosotros mismos tenemos como Estado frente al alimento”. Y precisó: “Ya pudimos hacer algunas modificaciones y estamos haciendo otras; por ejemplo, las meriendas saludables en las colonias; trabajamos para que todas las dependencias municipales consuman agua del suministro público, para que los alimentos que se entregan a las familias que los necesitan tengan una composición que rompa con la lógica histórica de la alimentación a base de hidratos de carbono, y estamos dotando a las áreas técnicas con recursos para poder investigar y analizar contaminantes en alimentos en coordinación con la Facultad de Bromatología”.



Zecca también indicó: “Hemos jerarquizado dos áreas muy importantes en la seguridad alimentaria: Veterinaria y Bromatología, las cuales ahora son direcciones”. Además, anunció que muchos emprendimientos alimentarios fueron sacados de la órbita “de lo que era en su momento Desarrollo Social” para ser gestionados “desde un área específica de producción, acompañándolos para que realmente sean sostenibles y escalables”.