En el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el juez Walter Lara Correa, del Contencioso Administrativo, hizo lugar a una solicitud contra el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, en la causa por alimentos, pero le pidió no discontinuar su metodología.



Estableciendo como "representante adecuado" de fiscalización al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el magistrado le ordenó garantizar la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los comederos y merenderos comunitarios. Asimismo, consideró que la cartera del Gobierno "no innove respecto de los planes y programas" referidos a la distribución de alimentos, que " deberán ser cumplidos de manera cabal, estricta y sin dilación o interrupción alguna".



A pesar de su fallo, la Justicia interpreta que no obstaculiza "las facultades que posee el Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o planes. Así como tampoco, la potestad de creación de nuevos programas complementarios siempre que el colectivo identificado y, a quien se encentra dirigida el programa satisfaga de manera efectiva su derecho".



Finalmente, el magistrado explicita que no imposibilitará ningún tipo de auditoría a "comedores y/o merenderos", pero solicita al Ministerio de Capital Humano la presentación de "un informe mensual acerca del desarrollo de las políticas públicas vinculadas con los comedores y/o merenderos, que tiene por finalidad la satisfacción del colectivo que allí asisten y la cantidad de población beneficiada".



Fuente: APFDigital