Alina Moine habló del rumor de romance y separación con Marcelo Gallardo

La noticia de la presunta relación había estallado el 20 de agosto, cuando Ángel de Brito contó la información en El Espectador, su ciclo de CNN Radio. “Hay otra persona en el camino de Gallardo que es Alina Moine y estaría comenzando una relación con ella”, detalló el conductor.

Aquel día, Ciudad se contactó a través de WhatsApp con la periodista para obtener su palabra en medio de la repercusión de la noticia. Sin embargo, Moine optó por no contestar la consulta.

Ayer, Yanina Latorre aseguró en su cuenta de Twitter que la supuesta relación había llegado a su fin. “Se separaron Gallardo y Alina Moine. Él la dejó y ella está amargadísima. Está muy ofendido porque ella habría hecho correr el rumor de que eran pareja, así blanqueaban”, escribió la panelista de LAM.

La noticia del final del presunto noviazgo estalló en los medios gráficos, radiales, televisivos y digitales. A raíz de la enorme repercusión, Moine se comunicó con Ciudad, retomando el contacto inicial de aquel 20 de agosto.

-Hola, te agradezco haberme escrito. La otra vez preferí no contestar para preservarme. No me gusta hablar de mi vida personal y menos dar detalles. Solo te voy decir que nada de lo que dijeron es verdad.

-¿Te molesta verte envuelta en este tipo de noticias?

-¡Síiii!

-¿Cuando salió la noticia del presunto romance, te llamó o te comunicaste vos con Gallardo para ver cómo manejar el tema?

-(sin respuesta)

-Cuando estalló el tema, le dijiste a LAM que con Gallardo "tenían buena relación". ¿Era algo estrictamente profesional?

-Nos conocemos a partir de lo laboral y tenemos una buena relación, de aprecio y respeto.

-¿Esto produjo un quiebre o un ruido en la relación profesional? Digo, ¿tuvieron que tomar distancia a raíz de la noticia? Calculo que debe ser una situación incómoda.

-Nada cambia por un rumor. Somos profesionales y nos respetamos mucho como tal.

-¿Sentís que te perjudica profesionalmente esto?

-Yo te agradezco. Simplemente voy a contestar que lo que se está diciendo no es verdad.

-La última noticia es que se habrían separado. ¿No es verdad que están juntos o que se separaron?

-¡¡¡Ninguna de las dos!!!

-La información de la separación la lanzó Yanina Latorre. ¿Ustedes se conocen?

-Te agradezco mucho que hayas ido a la fuente. Pero solo esto. Soy perfil bajo. No me gusta hablar de mi vida personal y menos dar detalles. Solo te voy decir que nada de lo que dijeron es verdad.

-¿Te interesa hacer algún comentario sobre lo que publicó tu colega Greta Rodríguez (twitteó 'qué horror las mujeres que no respetan familias')?

-Nada, te agradezco. Juro que sufro que me pregunten de mi vida personal.... elijo cuidarla mucho de lo externo...