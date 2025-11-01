En el marco de una investigación por presunta venta de estupefacientes, personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Gualeguaychú llevó a cabo este viernes un allanamiento en el barrio Don Pablo, que terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de drogas fraccionadas para la venta.

La investigación se había iniciado en septiembre, cuando la Fiscalía N°3, a cargo de la Dra. Emilce Rivollier, tomó conocimiento de maniobras sospechosas en una vivienda ubicada en la zona suroeste de la ciudad. Tras varias semanas de tareas de vigilancia y observación, los agentes constataron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías y Transición N°1, a cargo de la Dra. Natalia Céspedes, ordenó el allanamiento del domicilio investigado, operativo que se concretó en la jornada de hoy con resultado positivo: la detención de dos hombres mayores de edad y el secuestro de marihuana y cocaína listas para su distribución.