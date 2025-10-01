Esta mañana, alrededor de las 08:00 horas, en el marco de una denuncia radicada en Comisaría Sexta por el robo de un motovehículo Motomel 110 ocurrido el pasado 28 de septiembre, se llevó a cabo un allanamiento y registro domiciliario en un inmueble ubicado en barrio Toto Irigoyen.

El procedimiento fue realizado por personal de Comisaría Octava, con la colaboración de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y el Grupo Especial de esta Jefatura Departamental. Como resultado, se logró la aprehensión de un joven de 20 años de edad, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente vinculado a distintos legajos por delitos contra la propiedad (sustracción de motocicletas).

Cabe destacar que el individuo también había incumplido medidas judiciales que le habían sido impuestas en dichas causas, motivo por el cual se dispuso su detención formal.

Durante la requisa de la finca no se encontraron otros elementos de interés para la investigación. El detenido fue trasladado a Jefatura Departamental, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.