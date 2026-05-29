En el marco de una investigación por un hecho de robo ocurrido en Bv. San Martín y cortada, (Autoservicio) de la ciudad de Urdinarrain el día viernes 22 de Mayo, este jueves alrededor de las 19 horas, personal policial llevó adelante un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario con resultado positivo, logrando el secuestro de gran parte del dinero sustraído, un ciclomotor y la detención de un hombre vinculado a la causa.

La diligencia se realizó en un inmueble ubicado en inmediaciones de calle Concordia y España, ocupado por un hombre y una mujer, en el marco de un Legajo OGA caratulado por “S/Robo”.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron U$S 1000 y un total de $80.000 en efectivo. Asimismo, se incautó un troquel de boleto de colectivo manuscrito con origen Urdinarrain y destino Gualeguaychú, fechado el 20/05/2026 a las 11.10 horas.

También fue secuestrado una moto marca Corven, modelo Energy 110 cc, el cual sería de interés para la investigación por haber sido presuntamente adquirido con parte del dinero sustraído, además de dos teléfonos celulares: un Xiaomi Redmi 13X y un Moto G52.

Durante el operativo se procedió a la detención de un hombre de 32 años de edad, quien presentaba lesiones en sus manos compatibles con las que habría sufrido el autor del ilícito al momento de cometer el hecho investigado.

Asimismo, fueron identificadas las personas presentes al momento de la diligencia, continuándose con las actuaciones de rigor bajo conocimiento de las autoridades judiciales competentes, también se le dio intervención a la División Drogas Peligrosas, dado que, en un sector del domicilio, donde se realizó la medida judicial, se encontró un plato metálico con restos cocaína, y una balanza de precisión.

El procedimiento fue llevado adelante mediante un trabajo conjunto entre personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal y División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, Comisaría Segunda, contándose además con la colaboración de División Policía Científica. Las tareas fueron supervisadas por el Jefe Departamental Gualeguaychú.