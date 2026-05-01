Durante la mañana, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Gualeguaychú, en conjunto con personal policial de Concepción del Uruguay, llevaron adelante un allanamiento en el marco de una causa por robos, en cumplimiento de un exhorto emitido por el Juzgado de Garantías de turno de Gualeguaychú.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en un campo de la zona de Capihuelo, en jurisdicción de Concepción del Uruguay, donde reside un hombre mayor de edad señalado como presunto integrante de una banda dedicada a cometer delitos en distintas ciudades de la región, entre ellas Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y Colón.

La medida está vinculada a tres legajos por el delito de robo, relacionados con hechos ocurridos durante 2025 en Gualeguaychú y en la localidad de Urdinarrain.

Como resultado del operativo, los uniformados secuestraron diversos elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos discos de corte de distintos tamaños, amoladoras —tanto con cable como a batería— y una soldadora autógena.

Además, incautaron una camioneta Toyota Hilux que había sido identificada en el marco de la pesquisa, tras ser registrada por cámaras de seguridad en Urdinarrain. El vehículo se encontraba en el lugar al momento del allanamiento.

En la vivienda había un hombre mayor de edad que dijo ser empleado del establecimiento, junto a dos familiares del investigado.

Todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.