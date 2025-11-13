En el marco de una investigación por el supuesto comercio de estupefacientes, este miércoles, se llevó a cabo dos procedimientos por la ley de narcomenudeo bajo la supervisión de la fiscalía interviniente y la intervención del Juzgado de Garantías y Transición Nº 1.

Los allanamientos comenzaron a la 18.30 horas, en dos domicilios ubicados en calle San José al norte, finalizando alrededor de las 22.30 horas.

Durante el operativo, se secuestraron diversos elementos vinculados al comercio de estupefacientes y a otros delitos, además de proceder con la detención de tres personas, dos hombres , ( 33 y 46 años) y una mujer de 46 años. Estas fueron trasladadas a la sede policial y quedaron a disposición de la justicia.

En el transcurso del allanamiento, se incautaron alrededor de 40 envoltorios de nylon que contenían cocaína, como así también, se secuestraron varios envoltorios adicionales con marihuana que estaban listos y destinados a la comercialización ilícita. Se procedió al secuestro de varios celulares y una suma importante de dinero en efectivo en pesos argentinos.

El operativo también permitió el hallazgo una escopeta calibre 12/70, 42 cartuchos para ese calibre y 70 cartuchos de calibre .22. Asimismo, se secuestraron varios elementos relacionados a la comercialización tales como, recortes de nylon, y elementos para estirar el producto.

Además de los elementos relacionados con el narcomenudeo, el allanamiento permitió la incautación de otros objetos que estaban vinculados con actividades ilícitas de diversa índole. Entre estos se destaca un compresor, una bicicleta, un taladro, dos motosierras y dos baterías de máquina, los cuales fueron secuestrados y registrados bajo los legajos correspondientes.

A su vez se dio participación a personal de la Dirección de Delitos Rurales, quienes realizaron el secuestro de 14 aves que se encontraban en cautiverio, en infracción a la Ley de Caza. Las especies incautadas incluyen aves protegidas, como un Imperial, dos Reinas Mora, dos Chiviro Verdes, un Chiviro Común, tres Cardenales Copete Rojo, un Paraguayito, un Corbatita, un Jilguero, una Monita y un Cabecita. Estas aves serán puestas a disposición de las autoridades competentes para su liberación o tratamiento según corresponda. En los procedimientos participaron también, personal de Comisaria Tercera, personal de la División Operaciones y Seguridad Publica, e Investigaciones e Inteligencia Criminal, bajo la supervisión del Subjefe Departamental.