La Policía de Entre Ríos, bajo la coordinación del fiscal Jorge Gutiérrez, desplegó un amplio operativo en Gualeguaychú este sábado en el marco de una causa caratulada como “Tentativa de Homicidio”. Tras el ataque a balazos sufrido por un adolescente ayer por la mañana, los investigadores realizaron múltiples allanamientos que permitieron secuestrar elementos clave y desbaratar un punto de venta de estupefacientes en uno de los domicilios intervenidos.

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Tal como había informado a Ahora ElDía el fiscal Gutiérrez, el sangriento episodio tuvo su origen en un conflicto previo ocurrido en las inmediaciones de un local bailable, que luego derivó en una pelea generalizada en las inmediaciones de Concordia y Avellaneda. El ataque final se produjo en la intersección de 10 de Junio y Quijano, donde el joven de 17 años fue interceptado por los agresores, quienes se movilizaban en un automóvil y efectuaron al menos ocho disparos con un arma calibre .380.

Tres balazos impactaron en la zona de la pelvis, la ingle y la pierna derecha del joven, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Centenario e intervenido quirúrgicamente por lesiones graves, entre ellas una fractura de tibia. Actualmente permanece internado y se encuentra fuera de peligro, mientras que en la escena del crimen los peritos de Criminalística procedieron al secuestro de ocho vainas servidas.

A raíz de las tareas investigativas se concretaron tres procedimientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad para dar con los autores. En el barrio Toto Irigoyen, aunque no se halló al sospechoso principal, la Policía detectó un centro de comercialización de drogas donde secuestraron más de 100 gramos de marihuana, plantas de cannabis, cocaína y la suma de 3.200.000 pesos en efectivo, lo que derivó en la detención de un hombre de 22 años por infracción a la Ley de Narcomenudeo.

Por otra parte, en el barrio Los Espinillos, el personal de Investigaciones logró localizar y secuestrar un automóvil Fiat Palio que habría sido utilizado por los autores para perpetrar el ataque, mientras que en un tercer registro realizado en la intersección de calles Primera Junta y Federación se incautó cartuchería calibre .32.

Las actuaciones continúan en curso con el objetivo de lograr la detención de los restantes involucrados, quienes ya se encuentran identificados por la Justicia.