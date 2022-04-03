En el marco de la Ley Provincial N°10.566 “Narcomenudeo” con adhesión a Ley Nacional Nº23.737, en investigación llevada adelante por parte del personal de la División Toxicología de la Jefatura Departamental Uruguay, en trámite en sede de la Fiscalía a cargo de la Dra. María Occhi y Juzgado de Garantías de ciudad, a cargo de la Dra. Melisa Ríos, una vez más da muestras claras del arduo trabajo en la lucha para erradicar la comercialización de estupefacientes.

Es así que en horas de la tarde noche del pasado sábado, en forma conjunta se desplegó el personal de División Toxicología Uruguay, Islas, Victoria y Paraná con apoyo de Guardia Especial local como también de las diferentes departamentales antes nombradas; en Barrio Los Cachetudos, en zona de calle 13 del Oeste y Estrada.

Como resultado del trabajo realizado en sendos allanamientos, se incautaron frascos con semillas de marihuana, recortes varios, teléfonos celulares, dinero en efectivo, gran cantidad de envoltorios conteniendo marihuana y cocaína preparados para su comercialización, restos de sustancia clorhidrato de cocaína, recortes de nylon, plantas, una moto Yamaha y un automóvil Ford Fiesta.

Cabe destacar que las sustancias mencionadas reaccionaron con el test químico orientativo al momento de la labor mencionada.

Por otro lado se trasladaron para identificar a 17 personas (8 mayores y 9 menores) los cuales una vez finalizadas las actuaciones quedaron en libertad. Así también se detuvieron a 4 personas (2 masculinos y 2 femeninas) siendo estos trasladados a dependencias policiales donde permanecerán alojados a disposición de la causa. (Fuente: La Pirámide)